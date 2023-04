Brian Fernández: "Jugar al fútbol es lo que más extraño"

Brian Fernández, quien fue apartado de Colón hace un mes por haberse ausentado a unos entrenamientos, rompió el silencio, en medio de su delicada situación personal por la lucha contra las adicciones: afirmó que evalúa iniciar un tratamiento psicólogico por pedido de su familia, se refirió a su futuro en el deporte y también reveló una charla que tuvo con Diego Armando Maradona en México.

"Estuve evaluando en los últimos días empezar con un tratamiento psicológico. Es lo que mi familia me está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada. No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales que después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza", dijo el delantero en una entrevista con el programa Son Aviones.

En ese sentido, comentó cómo imagina los próximos pasos de su carrera. "Me gustaría ir afuera", afirmó. Y agregó: "Jugar al fútbol es lo que más extraño. Tuve muchísimas oportunidades. Tengo una molestia y fastidio enorme, pero la gente no me va a entender". A su vez, aseguró que una institución en particular siempre lo apoyó: "Racing fue un club que estuvo conmigo siempre".

Brian Fernández no dudó cuando le consultaron sobre qué técnico le dejó una huella importante, tanto en lo deportivo como afuera de la cancha: "Diego Cocca me marcó mucho en mi carrera. No solo en lo futbolístico sino en lo personal. Ha estado conmigo en mis peores momentos acompañándome. Nos mandamos mensajes hasta el día de hoy, con él y su familia. Esa familia para mí vale muchísimo. Los amo de una manera muy especial".

A su vez, contó detalles de su experiencia en la MLS, cuando jugó para Portland Timbers. "Estados Unidos es el mejor país del mundo, lejos. No hay con qué darle. Una tranquilidad... Fue un error haberme venido. Recorrí varios lugares después de jugar. Mi familia salía y paseaba. Esas cosas son muy difíciles de hacer acá", expresó.

Por último, Brian Fernández contó una íntima charla que tuvo con Diego Armando Maradona en México, cuando el Diez era director técnico de Dorados: "Diego me invitó a partidos, compartí vestuario. Me dijo que disfrute Estados Unidos, porque su sueño era llevar a Benjamín a Disney y no lo podía cumplir. Me lo dijo llorando, abrazándome".

Fuente: TyC Sports