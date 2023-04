Romero Mansur: "Quienes se oponen al parque nacional Jaaukanigás hablan desde el desconocimiento"

El secretario general de la municipalidad de Reconquista, Guillermo Romero Mansur, se manifestó sobre el proyecto de parque nacional en el área del Jaaukanigás. Su apoyo al proyecto fue contundente y expresó que quienes se oponen "hablan desde el desconocimiento".

"En este tema, como en todos, nos exige a los funcionarios y a las instituciones mucha seriedad y honestidad. Cuando uno habla de un tema tan caro al sentimiento de toda la ciudadanía, tiene que hacerlo con cuidad. ¿Quién puede negar la necesidad del cuidado del medio ambiente?", reflexionó.

"Escuché opiniones que son muy temerarias. Parten de un desconocimiento o de alguna intencionalidad. Salir a decir cosas que no son serias o no son reales, es mentirle a la gente, confundirla. Me asombra que salga de algunos funcionarios o dirigentes de instituciones, no es una charla de una sobre mesa del domingo. Me llamó la atención que hablen desde el desconocimiento, la primera reacción fue que le iban a a ceder 500 mil hectáreas al gobierno nacional, y eso es una mentira", afirmó.

El proyecto de reserva de Manejo Integral del Área del Jaaukanigás contempla 400.092 mil hectáreas, ya declaradas dentro del sitio Ramsar Jaaukanigás en 2001. Se proyecta la radicación de una reserva hídrica provincial de 130 mil hectáreas; sólo 9 mil hectáreas que corresponden a tres islas de Reconquista, Florencia y Villa Ocampo, se destinarán a parque nacional. Esas 9 mil hectáreas son el 0,2 por ciento del Jaaukanigás.

"Nadie puede negar la presencia beneficiosa de parques nacionales, genera mucho más valor. En la conservación del medioambiente, en la posibilidad de generar investigaciones y conocimientos científico, genera trabajo y divisas, porque expande el turismo. A su vez potencia otras actividades del sector productivo. Por qué nosotros no podemos tener lo mismo, por qué no pensamos en desarrollarnos".

En este sentido, reforzó que hubo varias mentiras que se reprodujeron. "Se dijo que afectaría a los pescadores, pero en ningún lado está establecido eso. Si uno lee el proyecto se encuentra con que la actividad pesquera artesanal está permitida, eso va a seguir funcionando. Lo mismo se dijo sobre la producción ganadera en zona de islas, pero ninguno de los espacios habilitados se verán afectados. Las zonas definidas para la instalación del parque nacional hoy son terrenos fiscales, provinciales, que no puede, no debe ni va a haber producción ganadera. La administración de Parques Nacionales está representada por personas del interior, no son burócratas de Capital Federal. Tenemos que tener mucha claridad para no confundir ni mentir a la gente".

Por último, expresó: "Todas las opiniones son válidas, las críticas sirven para mejorar, pero no podemos mentir. Escuché a un intendente decir que de esto se enteró por los medios, pero en marzo de 2022, hace un año, fueron invitados a conocer el proyectos todos los intendentes y presidentes de comunas del departamento. Yo recuerdo haber estado ahí".

