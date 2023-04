Importante entrega de netbooks para institutos de Santa Fe

El ministro de Educación, Víctor Debloc, participó de la entrega de 90 netbooks para institutos técnicos del departamento La Capital, en el marco del Plan de Fortalecimiento a Tecnicaturas Superiores.

En el acto que se desarrolló en la sede del Instituto Superior Nº 12 “Gastón Gori” de la ciudad de Santa Fe, Debloc se refirió a lo significativo que resulta para la provincia el proyecto Santa Fe + Conectada señalando que “poder fortalecer hoy la enseñanza y la socialización a través de equipamiento tecnológico para un mayor desarrollo de las habilidades digitales que pueden tomar forma en la enseñanza y en el aprendizaje a nivel superior es muy importante y es muy valioso. Y es bueno verlo en relación con la pandemia, cuando estos recursos eran insuficientes, la desigualdad de la conectividad era enorme y ahora estamos de a poquito achicando la brecha digital”.

En ese marco, el titular de la cartera educativa hizo mención al Plan de Conectividad, con el que se está llevando internet de calidad a distintas partes del territorio santafesino. Al respecto indicó lo siguiente: “Durante el Covid 19, la conectividad pedagógica no estuvo asegurada y hoy con 4.000 kilómetros de fibra óptica en toda la provincia, con wifi en barrios populares de Santa Fe y de Rosario, estamos garantizando la posibilidad de que las escuelas que estén en esos barrios tengan pisos tecnológico y conectividad pedagógica y un sistema de internet de calidad que no era completo o igual para todas y todos”.

En relación con la importancia de la formación técnica de nivel superior, Debloc expresó lo siguiente: “Para la provincia de Santa Fe la formación docente de los maestros y de los profesores es muy importante. Pero también es trascendente la formación en las tecnicaturas porque hay jóvenes de nuestras realidades, del sur, del centro y del norte de la provincia, que eligen estos campos ocupacionales, que son tan interesantes y demandados y que, evidentemente, permiten la posibilidad de un acercamiento al mundo laboral y productivo”.

Para finalizar, el ministro de Educación hizo referencia a la trascendencia de concretar la formación superior en el propio hábitat de las y los estudiantes, y de la relevancia de poder alcanzar las habilidades digitales concernidas en la tecnología en los propios institutos de formación técnica, mencionando un discurso de Omar Perotti: “Como dice nuestro gobernador, el futuro de la provincia de Santa Fe está en las aulas, y también está en las aulas que habitan ustedes en nuestras instituciones de educación superior”.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UN DERECHO

Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Patricia Moscato, manifestó que “en la gestión consideramos fundamental esta entrega de material tecnológico porque tiene que ver con el sostenimiento de las trayectorias de nuestras y nuestros estudiantes y con el fortalecimiento de las tecnicaturas superiores. La educación superior para nosotros es un derecho y por ello trabajamos para sostener ese derecho”.

Pero estas son las líneas que nosotros proponemos. Y sabemos, tenemos la convicción, que aquellas líneas políticas que la gestión, los gobiernos proponen, los actores en el territorio las traducen. Entonces, ahí también me hago eco de lo que dijo Romina, también, esto de poder utilizarla, optimizar esta tecnología que ahora llega a las instituciones, los pisos tecnológicos.

A su turno, la directora provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman, hizo hincapié en la significancia de las entregas de dispositivos tecnológicos precisando que “los institutos terciarios no habían recibido equipamiento por no estar alcanzados en ninguno de los programas nacionales, y por ello como provincia decidimos que todos los niveles tienen que tener, no solamente una computadora, sino un piso tecnológico y la mejor conectividad posible”.

LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS

Los institutos beneficiarios fueron los siguientes: Instituto Superior Nº 12 “Gastón Gori”; Instituto Superior de Profesorado Nº 67; Escuela Superior de Comercio Nº 44; Escuela Superior de Comercio Nº 45 “Dr. José Roberto Gonzalez” y los anexos Recreo y Santo Tomé de la escuela Normal Superior y Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva”.

Del encuentro también participaron la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la delegada de Región IV, Mónica Henny; el director del Instituto Superior N° 12, Eugenio Fernández, supervisores y directivos de instituciones educativas y alumnas y alumnos de los institutos técnicos beneficiados con los equipamientos.