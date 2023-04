Largos cortes de luz para este fin de semana en Venado Tuerto y la región

A partir de una serie de intervenciones que realizará la Empresa Provincial de la Energía (EPE), este domingo habrá un corte programado de electricidad en toda la región que puede llegar a extenderse por diez horas en gran parte de las localidades. En tanto, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto informó que a partir de sus posibilidades de generación propia, irá brindando suministro por sectores en forma rotativa, por lo que se solicita un “consumo racional”.

La EPE informó que va a realizar tareas de mantenimiento sobre la mayoría de las estaciones transformadoras del corredor Casilda-Rufino, motivo por el cual se programa una interrupción del servicio eléctrico entre las 5 y las 15 horas. Desde la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto se emitió un comunicado informando que “se aprovechará esta oportunidad para realizar trabajos de mantenimiento preventivos en algunos alimentadores de la ciudad”, y que durante las horas en que se extienda el corte “se contará con la generación local disponible para atender parte de la demanda de la ciudad, que será cubierta en la medida que las posibilidades de maniobra de la Cooperativa lo permitan”.

En tal sentido, se aclaró que la implementación se dará en forma rotativa, sin poder anticipar los horarios para dicha rotación, dado que estará en gran parte supeditado al consumo que se produzca. “La Cooperativa hace un llamado a la población en general para que se solidarice en disminuir al máximo los consumos que no sean necesarios, no utilizar equipos de aire acondicionado, apagar iluminación que no se utilice, mantener cerrados los ambientes refrigerados y heladeras y utilizar al máximo la luz natural”, son algunas de las recomendaciones lanzadas por la concesionaria local.

Dentro de la región las cooperativas lanzaron diferentes mensajes. Por ejemplo, en Murphy se comunicó que el corte del servicio se extenderá desde las 5.30 hasta las 15; mientras que en María Teresa anticipan que durante el lapso que se extiendan los trabajos de la EPE “desde la planta de Enarsa de Venado Tuerto se estará generando electricidad, por lo que podremos contar con un consumo racional y acotado, de lo contrario se nos suspenderá el suministro”.

La línea del corredor Sur de la EPE va desde Casilda hasta Rufino, con una longitud de 209 kilómetros, que son los que se verán afectados con estos trabajos programados para el domingo, que sólo se suspenderán en caso de lluvias o inclemencias climáticas.