Florito: "Somos el peronismo republicano dentro de Unidos para cambiar Santa Fe"

Este viernes por la tarde, en el salón de eventos de Jerárquicos Salud, Encuentro Republicano Federal Santa Fe (ERF), realizó su Congreso Partidario y ratificó su espíritu frentista. Más de 130 representantes de los distintos departamentos de la provincia participaron y manifestaron la vocación frentista del espacio adhiriendo al flamante Frente Unidos para cambiar Santa Fe.

“Nosotros somos el Peronismo Republicano del nuevo Frente. Pero somos el peronismo más tradicional, que nunca se sintió representado ni por el kirchnerismo ni por las políticas que lleva adelante el gobernador Omar Perotti. Un espacio con una visión de centro, racional, de alianza entre el capital y el trabajo y en defensa de las instituciones. El Frente del que decidimos formar parte viene a contribuir con algo que no existía en la política santafesina. Ni Juntos por el Cambio ni Frente Progresista. Es algo nuevo, necesario para avanzar en construir un proyecto en común para la provincia. Seguro que hay diferencias pero con nuestros equipos trabajamos en puntos en común a fin de tener una propuesta clara para gobernar Santa Fe. Tenemos que discutir sobre las ideas y no sobre las personas”, sostuvo Florito.

El Congreso tomó la decisión de seguir construyendo el espacio ERF con el liderazgo nacional de Miguel Pichetto, que la semana entrante presentará su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio, y el liderazgo provincial de la diputada, Betina Florito. Además ratificar el armado de listas en distintas ciudades y localidades de la provincia en representación de ERF dentro del nuevo Frente. También decidió adherir a la candidatura a presidente de Miguel Pichetto y a gobernadora de Betina Florito.

“Betina tiene un potencial enorme. Es una figura joven, honesta y transparente. Que no está contaminada con la vieja política. Viene recorriendo la provincia y se destaca por su cercanía con los vecinos”, ponderó Pichetto sobre su elegida para gobernar Santa Fe, en un mensaje dirigido a los presentes. La ocasión fue propicia para hacer un balance de lo actuado hasta hoy en materia legislativa y política.

“Como espacio tenemos los pies sobre la tierra. Más allá de los resultados electorales sentimos la necesidad de hacer un aporte desde el Peronismo Republicano para construir un espacio que nos dé visibilidad de cara al futuro”, aseguró la legisladora.

Por su parte, Cristian Hoffmann, integrante de la Mesa Nacional de Encuentro Republicano Federal y presidente del Congreso, adelantó a los presentes, que el 25 de abril, en Cayastá, junto a los otros 9 partidos que conforman Unidos para cambiar Santa Fe “presentaremos el programa de gobierno con las propuestas en las distintas áreas trabajadas; donde se destacan el apoyo a los sectores de la producción para propiciar la generación de empleo genuino y trabajar para recuperar la calidad educativa -en pos de mejorar la formación de nuestros jóvenes- y la seguridad de los santafesinos. Además firmaremos un acta de compromiso de los 10 partidos para demostrar a la ciudadanía que somos la mejor opción para gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre”, enfatizó.

En tanto, Sixto Vallejos, histórico dirigente de la actividad de la carne y ex secretario general de la Federación de Sindicatos de la Carne de la República Argentina y que además integra la Mesa Sindical Nacional de ERF, aseguró que “en una Argentina de la producción y el trabajo, el movimiento obrero debe ser un artífice necesario. La modernización del trabajo no debe ser flexibilización laboral de las normas actuales. La actualidad nos dice que las tecnologías nos llevan a dialogar nuevas normas. Debemos tener un sindicalismo con una visión moderna y recordar la frase del general (Juan) Perón que decía “sin empresas no hay trabajadores”.

Por su parte, Leonela Robledo, de Jovenes ERF Santa Fe, manifestó que “representa un orgullo para nosotros participar de este espacio político en donde sentimos que nuestras opiniones son tenidas en cuenta”. “Los jóvenes ERF trabajamos para consolidar este grupo que se prepara para la formación de futuros dirigentes con el liderazgo nacional de Pichetto y provincial de Betina Florito”, añadió.