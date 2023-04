Mirabella en el Congreso Provincial del PJ: "Acá no hay rejuntes ni recetas desde Buenos Aires"

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó del congreso provincial del Partido Justicialista (PJ) en la ciudad de Santa Fe, en el que participaron congresales de todo el territorio santafesino.

“La vocación y militancia frentista que tenemos en el Partido Justicialista la volvimos a ratificar hoy en el congreso partidario, con una asistencia muy importante de más de 220 congresales de toda la provincia, que tienen vocación para profundizar la transformación en Santa Fe y participar en cada una de las comunas y municipios. También participaron más de diez partidos políticos que quieren ser parte de nuestro frente electoral”, señaló el legislador.

“Vemos que muchos dirigentes se juntan con políticos de Buenos Aires, muchos sectores que en su momento fueron muy incompatibles como Cambiemos, el PRO y partidos provinciales como el Socialismo se juntan con dirigentes porteños. Pero Santa Fe no necesita rejuntes ni recetas importadas de Buenos Aires. Estamos cansados de la discriminación y las injusticias que se cometen contra nuestra provincia y queremos construir un modelo de desarrollo que desde el interior productivo”, remarcó el diputado.

“Santa Fe no va a elegir delegados, sino gobernador. Queremos profundizar todo este camino de transformación que estamos llevando adelante con Omar Perotti. Profundizar logros, corregir errores, hacer lo que no se hizo e ir más lejos, más rápido. Pero no volver atrás ni cambiar de camino. Tenemos que seguir construyendo un proyecto provincial fuerte, para seguir defendiendo Santa Fe”, concluyó Mirabella.