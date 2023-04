Coti Romero incendió México: topless y tragos en un yate

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, exparticipantes de Gran Hermano 2022, viajaron a Cancún, en México, para vivir un viaje que jamás olvidarán.

Durante una tarde de relax en un yate, Conejo fotografió a su novia luciendo una microbikini en diálogo con accesorios muy top, mientras se bronceaban y tomaban tragos.

Coti lució una microbikini color beige en diálogo con una camisa rosa y un short de jean cintura alta. Además, con trago en mano, sumó unas cancheras gafas de sol oscuras.

Antes de haber compartido estas imágenes disfrutando del relax en el yate, también hizo eco de otras haciendo topless en la playa.

Ni bien vio las fotos de su novia en Instagram, el exparticipante de GH 2022 le obsequió un picante comentario.

"Ups... Me parece o estamos en el mismo hotel, ¿mismo momento? Me presento, me llamo Alexis... Me gustás", le dedicó junto a emojis de fueguitos y corazones.

Fuente: Ciudad Magazine