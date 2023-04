Un cura de Coronda fue separado de su cargo por denuncias en su contra

Un sacerdote que cumplía funciones en Coronda fue separado provisoriamente de su actividad apostólica por mandato del Arzobispo de Santa Fe, Mons. Sergio Fenoy, mientras se investiga una denuncia escrita hecha por una mujer mayor de edad y varios testimonios orales de otras mujeres, en su contra.

“El Señor Arzobispo desea comunicar que en el día de ayer ha decidido prohibir el ejercicio de cualquier oficio en esta arquidiócesis al Sr. Pbro. G.R., indicándole como lugar de residencia el domicilio de su familia, mientras se lleva adelante la correspondiente investigación preliminar según lo establecido en el canon 1717”, menciona la nota firmada por el Vice Canciller Pbro. Salvador Zinicola.

La confirmación de que algo anormal pudo haber pasado en torno a la Iglesia y capillas de esta cabecera departamental, la dio el mismísimo Cura Párroco, autoridad máxima de la Parroquia San Jerónimo, el Presb. Sergio Javier Capoccetti.

En declaraciones a Veo Coronda, el sacerdote explicó que “nosotros recibimos ese comunicado el jueves, era para los sacerdotes” porque “es algo serio, esto lo venimos sintiendo, sufriendo mucho desde octubre aquí en la parroquia, especialmente yo, porque como sacerdote a estas cosas uno las tiene que llevar a los ámbitos que corresponde”. Luego prosiguió: “Cuando me llegó el primer comentario, que no fue denuncia, sino comentario, me dijeron tal y cual cosa, me comuniqué con el obispo para ver qué pasos daba. Nunca me pasó esto con un vicario y con estas características. El obispo habló con él”.