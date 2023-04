Se lanzó en Cayastá el Frente Unidos Para Cambiar Santa Fe

Tras una presentación a la vera del río Paraná, en el complejo Punta Arena de Cayastá, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe vio la luz por primera vez.

Los 10 sellos que integran la alianza dieron el puntapié inicial desde la histórica localidad, un lugar emblemático que remonta a la fundación de Santa Fe. En detalle, los espacios son los siguientes: la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal, Espacio CREO, la UCEDE, Unir, Partido UNO y Partido GEN.

Cientos de dirigentes se congregaron sobre el verde del camping, asediados por la intensidad de los mosquitos, a la espera de la lectura del documento que se erigió como una suerte de declaración de principios del espacio opositor.

Entre los asistentes al encuentro, destacaron quienes hasta ahora han manifestado sus intenciones de ser pre candidatos rumbo a la Gobernación: los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Betina Florito, Clara García, y el senador nacional Dionisio Scarpin. En ese marco, fueron notorias las ausencias de la senadora Carolina Losada -que aún no confirma su futuro electoral- al igual que los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón. También la del diputado nacional Federico Angelini.

En tanto, la primera fila de presentes estuvo conformada por Gonzalo Mansilla, Ignacio Paz, Carlos Fascendini, Edgardo Berli, Daniel Aquino, Silvia Cantarella, Leonardo Vera, Silvana Fernández, Cristian Hoffmann, Gabriel Real, Mariano Roca, Enrique Estevez, Cristian Cunha, Felipe Michlig, José Corral, Mónica Fein, Pablo Farías, Dionisio Scarpin, Walter Ghione, Mario Barletta, Julián Galdeano, Lisandro Enrico, Germana Figueroa Casas, Ariel Bermúdez y José Nuñez.

Pasadas las 12,45 hs comenzó la lectura del documento, que firmaron las diez autoridades partidarias presentes. En líneas generales, se manifestó que los consensos son necesarios para superar "el proceso de decadencia impuesto por el kirchnerismo", con el objetivo de "torcer el rumbo de esta realidad, con un acuerdo político, que no es un pacto electoral".

En esa línea, mientras se rubricaba la carta, se informaron los ejes programáticos a acordados entre las fuerzas, entre los que se encontraban: seguridad y justicia, educación, desarrollo económico, producción y empleo, ciencia, tecnología e innovación, salud, desarrollo sostenible, modernización del estado y transparencia, infraestructura y servicios públicos y políticas sociales y desarrollo humano, que a su vez incluían varias puntos particulares en su interior.

La diferencias aparecen

En diálogo con la prensa, el senador y presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, aseguró que "las diferencias no sólo aparecen en un frente tan heterogéneo cómo el nuestro, sino que aparecen en la vida, por eso es necesario unirnos y dar la mejor alternativa".

"El 99 por ciento de los dirigentes estuvieron presentes, y los que no es porque no pudieron, no porque no quisieron", explicó.

Por su lado, Maximiliano Pullaro ratificó que "hablaré de ideas y propuestas, cómo vamos a levantar la producción, la industria, el comercio, la educación y salud". Asimismo, aún sin confirmar el nombre de su compañera de fórmula, dijo que será "una mujer, del centro norte de la provincia".

La decisión surgió "clara"

Respecto a los argumentos del socialismo para integrar el frente, tras un tenso congreso partidario, la diputada Clara García confesó que "una alternativa era quedarse de brazos cruzados, y la otra era compartir un espacio que va a ser gobierno, con responsabilidad y generosidad".

"El Socialismo siempre fue un partido de transformación, de armar planes con la diversidad del común de la gente. La vida es heterogénea y diversa. Estamos seguros de que esta es la decisión correcta, vamos a gobernar Santa Fe", destacó.

Soy candidato, pero si Carolina anuncia no vamos a competir

El senador nacional Dionisio Scarpin afirmó que sostiene su precandidatura hacia la Gobernación, pero admitió que si su compañera de banca, Carolina Losada, se lanza para el mismo cargo, el dará se baja automáticamente su postulación.

"Más allá de los matices, está el compromiso para pelear por un objetivo común", dijo.

La "pata peronista" republicana

Finalmente, la diputada provincial Betina Florito, destacó que desde Encuentro Republicano Federal se erigen cómo "el peronismo republicano" dentro del Frente.

Sobre su pre candidatura manifestó que "seguimos con la idea de la candidatura, pero también estamos armando postulaciones locales en toda la provincia".