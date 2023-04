Ezequiel Moreyra, el hincha no vidente de Colón que emocionó a un país y recibió un regalo especial de Facundo Garcés

La victoria de Colón frente a Vélez Sarfield por 2 a 1, en el Estadio Brigadier Estanislao López, por la fecha 13 de la Liga Profesional, significó un desahogo para todos sus hinchas. Entre lágrimas, uno de los fieles simpatizantes sabaleros se hizo viral en los últimos días, y hasta fue sorprendido con un regalo inesperado.

Se trata de Ezequiel Moreyra, un joven ciego de 28 años muy apasionado por el equipo rojinegro. Desde 2007 no falta a un partido en el “Cementerio de los Elefantes”. Junto a su radio y auriculares, se sienta en la platea oeste acompañado de su primo y vive momentos de locura con el club de sus amores: Colón.

En tanto, luego de la agónica victoria de los dirigidos por Nestor “Pipo” Gorosito, un video de Ezequiel fue viralizado en las redes sociales. Las imágenes dan cuenta de su emoción por el partido ganado por el “sabalé”. Ese momento recorrió todo el país, e incluso llegó hasta los mismos jugadores del club de barrio Centenario.

Y ALGUNOS DICEN QUE SON 22 TIPOS JUGANDO A LA PELOTA El sufrimiento, la emoción y el llanto de Ezequiel Moreyra que es ciego y desde los 11 años alienta a @ColonOficial. Hoy vibró con la victoria del “sabalero” ante Vélez Sarsfield. 👋 @DiarioOle @mutantesabalero @FinoYossen pic.twitter.com/OgrEOZVMul — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) April 22, 2023



Al día siguiente, el joven recibió la sorpresa de que Facundo Garcés se comunicará con él para darle un presente. “El video le llegó a Garcés. Después de ese partido me dijeron que me hice viral. Luego él se contactó conmigo y me dijo que quería hacerme un regalo porque se emocionó. Nos sacamos una foto y me dijo que la próxima vez que vaya a la cancha, contra Banfield, que me la ponga porque él cumple 100 partidos en Colón”, relató en el programa "Todo al mediodía", conducido por Hugo Isaak por Cadena OH!.

Luego, expresó sus sensaciones cuando pisa el "Cementerio de los Elefantes": “Cuando voy a la cancha siento el partido como todo el mundo. Me tiembla todo cuando salen los jugadores”.

También contó parte de su historia: "Voy a la cancha de chico. Mi primer partido fue ante Olimpo, en 2007. Ganamos 3 a 0. La familia Ramos, amigos de mi mamá, me dieron el gusto de llevarme a ver a Colón”.

Por último, Moreyra reveló cómo vivió la primera estrella lograda del sabalero: “El campeonato fue muy especial para mí. Estallé de lágrimas, lo vivo de manera muy intensa porque siempre seguí a Colón".

Escuchá también la nota completa: