Desbarataron una banda narco y detuvieron a 13 personas en múltiples allanamientos en Vía Honda

La policía detuvo este domingo a trece personas sospechadas de pertenecer a una banda dedicada al comercio de estupefacientes en el marco de múltiples allanamientos realizados en el barrio Vía Honda.

Los arrestados son diez mujeres y tres hombres, a quienes, además, se les secuestró gran cantidad de droga y otros elementos de interés para la investigación que, según fuentes policiales, lleva dos meses. El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en tanto que Gendarmería colaboró con la saturación de la zona.

Los agentes incautaron un total de 415 envoltorios de cocaína y 246 envoltorios marihuana fraccionados para su comercialización, recortes de nylon, trozos de cinta de embalar, 2 balanzas de precisión, elementos con vestigio de cocaína, un envoltorio de marihuana compacta, una bolsa con cocaína, un pan de marihuana, un trozo compacto de marihuana, 7 celulares, dinero, documentación de interés y un auto.

Los procedimientos tuvieron lugar en en Dr. Riva entre Avellaneda y Patagones, Presidente Quintana entre Avellaneda y Patagones, Pasillo Manantiales y 1801, Manantiales entre 1801 y 24 de Septiembre, Avellaneda 3600, Pasaje 1801 al 4100, Manantiales 3600, Felipe Moré 3800 y Cerrillos al 3800 y 3900.

Los aprehendidos fueron identificados como Julián (24), Miguel R. (33), Melisa E. (32), Nahuel C. (23), Matías G. (28), Hugo G. (47), Liliana M. (56), Julio C. (71), Alejandro E., Guillermo M. (31), Santiago C. (31), Ximena H. (35) y Ángel C. (33).