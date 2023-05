Fixture del Mundial Sub 20: agenda de partidos

Luego de que se realizó el sorteo en Zúrich, Suiza, ya se definió la composición de la fase de grupos. A continuación, conocé cuándo serán los partidos y cómo se dispondrán los enfrentamientos de la Copa del Mundo.

Fixture del Mundial Sub-20: grupos, fechas y todas las selecciones

Grupo A

Fecha 1

Argentina vs. Uzbekistán | Estadio Único Madre de Ciudades, 20 de mayo a las 18

Guatemala vs. Nueva Zelanda | Estadio Único Madre de Ciudades, 20 de mayo a las 15

Fecha 2

Argentina vs. Guatemala | Estadio Único Madre de Ciudades, 23 de mayo a las 18

Uzbekistán vs. Nueva Zelanda | Estadio Único Madre de Ciudades, 23 de mayo a las 15

Fecha 3

Argentina vs. Nueva Zelanda | San Juan del Bicentenario, 26 de mayo a las 18

Uzbekistán vs. Guatemala | Estadio Único Madre de Ciudades, 26 de mayo a las 18

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador | San Juan del Bicentenario, 20 de mayo a las 15

Fiji vs. Eslovaquia | San Juan del Bicentenario, 20 de mayo a las 18

Fecha 2

Estados Unidos vs. Fiji | San Juan del Bicentenario, 23 de mayo a las 15

Ecuador vs. Eslovaquia | San Juan del Bicentenario, 23 de mayo a las 18

Fecha 3

Estados Unidos vs. Eslovaquia | San Juan del Bicentenario, 26 de mayo a las 15

Ecuador vs. Fiji | Estadio Único Madre de Ciudades, 26 de mayo a las 15

Sorteo Mundial Sub-20

Grupo C

Fecha 1

Senegal vs. Japón | Diego Armando Maradona de La Plata, 21 de mayo a las 18

Israel vs. Colombia | Diego Armando Maradona de La Plata, 21 de mayo a las 15

Fecha 2

Senegal vs. Israel | Diego Armando Maradona de La Plata, 24 de mayo a las 15

Colombia vs. Japón | Diego Armando Maradona de La Plata, 24 de mayo a las 18

Fecha 3

Senegal vs. Colombia | Diego Armando Maradona de La Plata, 27 de mayo a las 18

Japón vs. Israel | Malvinas Argentinas de Mendoza, 27 de mayo a las 18

Grupo D

Fecha 1

Italia vs. Brasil | Malvinas Argentinas de Mendoza, 21 de mayo a las 18

Nigeria vs. República Dominicana | Malvinas Argentinas de Mendoza, 21 de mayo a las 15

Fecha 2

Italia vs. Nigeria | Malvinas Argentinas de Mendoza, 24 de mayo a las 18

Brasil vs. República Dominicana | Malvinas Argentinas de Mendoza, 24 de mayo a las 15

Fecha 3

Italia vs. República Dominicana | Malvinas Argentinas de Mendoza, 27 de mayo a las 15

Brasil vs. Nigeria | Diego Armando Maradona de La Plata, 27 de mayo a las 15

Grupo E

Fecha 1

Uruguay vs. Irak | Diego Armando Maradona de La Plata, 22 de mayo a las 18

Inglaterra vs. Túnez | Diego Armando Maradona de La Plata, 22 de mayo a las 15

Fecha 2

Uruguay vs. Inglaterra | Diego Armando Maradona de La Plata, 25 de mayo a las 15

Irak vs. Túnez | Diego Armando Maradona de La Plata, 22 de mayo a las 18

Fecha 3

Uruguay vs. Túnez | Malvinas Argentinas de Mendoza, 28 de mayo a las 15

Irak vs. Inglaterra | Diego Armando Maradona de La Plata, 28 de mayo a las 15

Grupo F

Fecha 1

Francia vs. Corea del Sur | Malvinas Argentinas de Mendoza, 22 de mayo a las 15

Gambia vs. Honduras | Malvinas Argentinas de Mendoza, 22 de mayo a las 18

Fecha 2

Francia vs. Gambia | Malvinas Argentinas de Mendoza, 25 de mayo a las 15

Corea del Sur vs. Honduras | Malvinas Argentinas de Mendoza, 25 de mayo a las 18

Fecha 3

Francia vs. Honduras | Diego Armando Maradona de La Plata, 28 de mayo a las 18

Corea del Sur vs. Gambia | Malvinas Argentinas de Mendoza, 28 de mayo a las 18

Mundial Sub-20 calendario

Fixture del Mundial Sub 20: días y fechas de octavos hasta la final

Octavos de final: del 30 de mayo al 1 de junio

Cuartos de final: 3 y 4 de junio

Semifinales: 8 de junio

Tercer puesto: 11 de junio

Final: 11 de junio (La Plata)