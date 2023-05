Irigoitia: "El cierre de listas en Rosario se hará sin mezquindades y pensando en el bien de nuestra provincia"

En tiempo de descuento, el Justicialismo en Rosario comienza a tejer alianzas para las próximas elecciones legislativas dentro de la ciudad. El gobernador Omar Perotti será una figura clave para el armado local, afirmó la concejala, Julia Irigoitia, en tanto “es indiscutible que él es quien logró recuperar la provincia y la conducción de la provincia por parte del peronismo luego de 12 años".

“Nosotros somos el partido Justicialista y me parece que las distintas expresiones tienen que manifestarse. Yo vengo trabajando en el marco de la gestión del gobernador Omar Perotti, quien hoy y después de 12 años logró recuperar la provincia y la conducción de la provincia por parte del peronismo, con lo cual eso independientemente de si alguien dentro del partido piensa o no igual que el gobernador, es indiscutible que él es la figura que logró esto, obviamente acompañado por todos los sectores del peronismo”, aseguró la edil.

Asimismo, no ocultó que Perotti “está inmiscuido” en el cierre de listas en Rosario, aunque advirtió que las decisiones que se tomen dentro del partido “se harán sin mezquindades y se tomarán pensando para el bien de nuestra provincia. Si hay algo que la obsesiona a Omar Perotti es potenciar a esta hermosa provincia y todas las decisiones que se tomen en cuanto a candidaturas, en cuanto a campañas, en cuanto a propuestas y programas electorales van a ser con esto en la cabeza”.

Irigoitia reconoció que la política y la justicia a menudo han hecho promesas en contextos de campaña que no han cumplido, lo que generado un “desgaste en la población y una sensación de fracaso y traición”. Como resultado, la concejal “adoptó” una postura de no hacer promesas que no pueda cumplir, pero comprometiéndose a investigar y sumar su voz y esfuerzo para resolver los problemas que se presentan.

“Mi manera de hablar con aquellos que se acercan a plantear cuestiones o con los que uno se acerca, es siempre desde no prometer nada que no tenga la seguridad que uno pueda hacer. Tomo el reclamo, me comprometo a investigarlo, me comprometo a sumar la voz o sumar el esfuerzo. Pero no te prometo, no te aseguro que te lo voy a resolver. Porque muchas veces, sobre todo en la figura del legislativo, no tenemos la herramienta, sino que la tiene el Ejecutivo”, agregó.

