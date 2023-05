Litoral Gas pidió precaución en trabajos sobre las veredas de Rosario

El gerente de Litoral Gas, Andrés Romagnoli, brindó información a la prensa sobre los cuidados a tener en cuenta al momento de realizar trabajos en las veredas de la ciudad de Rosario.

"Se trata de la prevención. En todas las veredas de la ciudad de Rosario hay gas natural y hay caños que transportan gas. Hacer una rotura en una vereda a cierta profundidad puede generar una fisura y fuga de gas", explicó.

"Nosotros tenemos un área específica de intervención por esto, hay un número de whatsapp, un teléfono y un mail en donde si uno tiene que hacer un trabajo en una vereda, se pueden comunicar y chequear. Si hay que sacar un árbol, plantarlo, poner un cesto de basura, lo que sea, preguntar dónde pasa la red de gas, a qué nivel, y nosotros lo asesoramos para evitar problemas. En muchos casos los sábados a la tarde tenemos emergencias porque vecinos hicieron tareas de este tipo y generaron problemas".

El entrevistado aclaró que el trámite no tiene ningún costo y que, en general, no hace falta ir al lugar, a menos que sean obras grandes o de empresas. Si son trabajos menores se indica al vecino cómo proceder.

"De dónde está la casilla de gas no hacer un agujero, a qué distancia de la línea de la vivienda, que lo haga con determinadas herramientas... Al hacer cualquier trabajo de este tipo, siempre se tiene que pedir un permiso de apertura a la municipalidad y que se tenga el ok de Litoral Gas para que no se generen interferencias".

A su vez, si bien aclaró que no tiene costo, destacó que no es automático y que se tiene que prever con cierto tiempo, para que la respuesta sea lo más correcta posible.

Calefacción

Los fríos traen la preocupación de cómo evitar contaminación e intoxicación de monóxico de carbono. Se trata de un gas muy tóxico que ocurre cuando hay combustión incompleta de cualquier tipo, a leña, brasero o estufas.

"Con el gas natural es importante tener en cuenta algunos aspectos para evitar problemas. La llama siempre tiene que estar siempre azul, si es de otro color hay algo que no está funcionando bien. Si alrededor del equipo se generan manchas, lo mismo, hay algo que no funciona bien. En tercer lugar, las ventilaciones: las inspecciones revisan que estén las ventilaciones correspondientes que no son caprichosas. Esto implica la cantidad de metros cúbicos de aire para que no se concentren gas de este tipo. Se podría hacer una cita con algún gasista matriculado para revisar esto antes de que vengan los mayores fríos", dijo ór último.