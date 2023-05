Todos por Lara: continúa la campaña para ayudar a la familia Mercado

Lara tiene 7 años y desde el 2019 pelea contra un cáncer de 4to grado, un neuroblastoma de alto riesgo. Fue operada exitosamente en 2019 en el Sanatorio Fleni de Buenos Aires, estuvo en remisión completa casi un año y medio, sufrio una recaida en medula ósea en 2021. Ahora se encuentra con su mamá en Barcelona realizando un tratamiento específico que no puede conseguirse en el país.

"Agotamos todos los recursos en Argentina y lamentablemente la droga que necesita Lara no ingresa al país por cuestiones burocráticas y nos tuvimos que ir a España", comentó Sebastián Mercado, el padre de la niña.

"La gente se ha solidarizado con Lara, gracias a Dios. Ella es una de muchos chicos que sufren esta enfermedad. En el país no tenemos acceso a esta droga que tiene muy buenos resultados, incluso en algunos casos logra curar la enfermedad", comentó.

La solidaridad llegó al extremo de que una pareja de Funes se casó este fin de semana y a los invitados le pidieron que depositen dinero del regalo en la cuenta solidaria de la campaña.

"Estos chicos de Funes le pidieron que donen el dinero a la colecta de Lara, estamos muy agradecidos con ellos, nos sorprendió el gesto en momentos como los que se viven ahora. No tenemos ningún lazo de amistad o familiar, todavía no pudimos ni acceder a su teléfono, tienen un perfil muy bajo y no querían ni que los nombremos por el apellido", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Las personas siguen aportando "más que nada cuando se hace visible el tema en redes o programas. Con todo esto que está pasando la gente desconfía muchísimo, por eso lo logramos cuando lo hacemos visible. Con las rifas no se consigue mucho, ahora haremos una fiesta grande el día 13 de mayo en una confitería bailable de Venado Tuerto. También este finde en la misma localidad harán un cicloturismo, hay muchas actividades que se están haciendo allí, yo soy oriundo de Venado", explicó.

La solidaridad es grande pero los montos que la familia debe recaudar son exorbitantes. Los Mercado deben juntar 85 millones de pesos en total. Cada 15 días deben que juntar 45 mil euros, unos 9.700 millones de pesos. Eso hasta el mes de agosto que es el plan de pago que les ofrecieron así Lara recibe los ciclos de la droga.

"La verdad que es muy difícil, yo soy empleado en un comercio de Rosario. Tuve la ayuda de muchos amigos que se acercaron y me ayudaron a hacer la colecta. Todo fue aportado por la gente. Nosotros vendimos muchas cosas, pero la mayoría fue aportado por la gente. Desde el año pasado, desde marzo, están allá. Mi esposa está triste, el desapego es terrible, tenemos dos chicos adolescentes más, tienen 16 y 14, y Lara tiene 7 ahora. Estamos separados hace un tiempo que no nos podemos ver".

Por último, remarcó que están gestionando a través de políticos que se han acercado y del ministerio de Salud, que en algún momento se traiga la droga. "La realidad es que no sólo está Lara, hay muchas Laras en el país, y tenemos que solucionarlo de alguna manera. A través de la ley Oncopediátrica, de Salud, de los políticos, se tiene que solucionar. No es una droga fácil de administrar, se tienen que preparar los médicos y los lugares donde se pueda aplicar".

Para colaborar, es posible hacerlo a los siguientes alias:

Banco Municipal de Rosario

ALIAS: TODOS.POR.LARA

Mercado Pago

ALIAS: olla.roca.rios.mp

Escuchar también audio completo: