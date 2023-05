Roger Waters vuelve a la Argentina: cuánto salen las entradas y dónde conseguirlas

Tras su último show en 2018, Roger Waters regresará a la Argentina en noviembre en el marco de su gira despedida, y el 8 de mayo salió la preventa exclusiva de entradas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Roger Waters dijo: “This Is Not A Drill” es una nueva, sorprendente y extravagante experiencia cinematográfica del rock and roll, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta. El espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas. Letra y música, mismo escritor, mismo corazón, misma alma, mismo hombre. Podría ser su último hurra. ¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida! No te la pierdas”.

Venta entradas Roger Waters

¿Cuándo viene Roger Waters a la Argentina? El ex integrante y cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, volverá a Argentina con su gira de despedida This Is Not a Drill: El músico y compositor británico, de 79 años de edad, tocará el 21 de noviembre en el estadio River Plate, mismo lugar en el que rompió un récord tras vender nueve fechas completas con The Wall Live en 2012.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Roger Waters en River en 2023?

Las entradas están a la venta de manera exclusiva para clientes Santander American Express (durante 48 horas o hasta agotar stock).

Precio entradas Roger Waters

Una vez finalizada la preventa comienza la venta general y será únicamente mediante Allaccess.com.ar. Cabe señalar que los tickets se podrán adquirir en 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.