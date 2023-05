Mirabella: "Tenemos claro con Omar Perotti que primero están los intereses de los santafesinos"

“Tenemos claro con el gobernador Perotti que primero está Santa Fe y primero están los intereses de los santafesinos y todos los cortoscircuitos que hemos tenido con el gobierno nacional fueron por esto. Santa Fe aporta mucha riqueza, mucha actividad económica, mucha producción y aporta muchos impuestos y vuelve muy poco”, afirmó el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, en la presentación de su libro “Defendamos Santa Fe” en el bar 1927 de la ciudad de Venado Tuerto.

En ese sentido, el legislador enfatizó: “Me parece que así nos vamos a desintegrar como Nación, por eso tengo claro que represento y que defiendo a Santa Fe, y los que somos del interior productivo estamos cansados de tantas injusticias y tantas discriminaciones que recibimos de Buenos Aires”, Y añadió: “Si seguimos de esta manera vamos a tener que rediscutir la Confederación Argentina como se discutió hace 170 años, cuando se sancionó la Constitución, y en la que Buenos Aires no estuvo presente”.

“Estamos teniendo un país cada vez es más macrocefálico, cada vez más centralista”, señaló el legislador. Y agregó: “Si vemos la Ley de Coparticipación del año 1988 que rige en la Argentina, en estos 35 años se ha concentrado cada vez más los recursos en el Estado Nacional en detrimento de las provincias y los municipios”.

“Estamos condicionados por lo que pasa en Buenos Aires, este país es cada vez menos federal, parece que las provincias en vez de estar integradas a la Nación, están anexadas y que nos traten como colonia da bronca y enojo”, resaltó Mirabella. Y concluyó: “La defensa de Santa Fe no debe tener bandera política, no debe ser una cuestión partidaria sino la valoración de lo que somos y tenemos como provincia”.

El evento contó con la presencia de presidentes comunales, funcionarios provinciales, autoridades locales, empresarios, representantes sindicales y representantes de la sociedad civil.

Recorrida por Firmat

Previamente el diputado Mirabella recorrió la ciudad de Firmat donde visitó obras financiadas por el gobierno provincial, como las instalaciones del Jardín Nº388, el Fredriksson Football club, las obras del proyecto Green Box en Sede y la Villa Deportiva Club Argentino, donde dialogó con vecinos, docentes y autoridades de las instituciones. “Me pone orgulloso que podamos estar discutiendo desde otro piso, de un estándar mejor al que Perotti encontró la provincia. Ahora no estamos discutiendo de que las obras están paradas o que no están, que no se hicieron gasoductos o acueductos y hay que volver a hacerlos. Esto es lo que me parece importante, haber planteado una serie de desafíos en esta etapa y podido cumplirlos y dejar un piso más alto al quién venga”, dijo Mirabella durante las recorridas.