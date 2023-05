Lucas Bovaglio en la previa de Colón: "Me siento con fuerzas para revertir"

No son horas fáciles en el barrio de Alta Córdoba. Instituto acumula cuatro partidos sin ganar (tres fueron derrotas) y se empieza a complicar con el descenso. Lo que había sido un buen comienzo para el equipo en la Liga Profesional, terminó en un bache que ubicó en una situación incómoda. Los promedios aprietan y el DT, Lucas Bovaglio, habló sobre el presente del plantel.

Fiel a sus principios, el entrenador no se escondió y habló con la prensa, como todas las semanas. Los flojos resultados no lo harán cambiar de actitud. "Uno siempre quiere que estos momentos que nos tocan atravesar no lleguen, pero sabíamos que esta crisis podía tocarnos", empezó Bovaglio. "Lo único que sé para salir de esta es trabajar, es lo que estamos haciendo", siguió.

A la Gloria ahora se le viene el choque contra Colón y el todos está preparando ese partido, así como los que siguen en el calendario. Están seguros de que, unidos, pueden cambiar el mal presente. "Saldremos juntos, no hay otra alternativa", dijo el entrenador. También habló del apoyo que le llegó. "Veo el respaldo y el compromiso de los jugadores", reconoció.

La dirigencia, con el presidente Juan Manuel Cavagliatto al frente, lo avala. Por supuesto que siguen de cerca el rendimiento, pero reconocen que transitar el camino de la Primera División no es un desafío sencillo. Pero el acompañamiento está. De hecho, hace poco más de un mes le habían extendido el contrato al DT hasta fin del 2024. Aunque los que mandan son los puntos en la tabla.

"Me siento con fuerzas para revertir", agregó el técnico al finalizar el entrenamiento. "Si ganamos un partido, empiezan a quedar atrás varios equipos, por lo que creo que hay tener calma y no compararse con los otros", cerró. Está claro que confía en su propio proyecto, como igual hace la directiva. Intentará sumar y ponerle punto final a la racha negativa. Todo está por verse.

Con info de TyC Sports