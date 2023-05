Agustina La Tana apuntó furiosa contra Tomás Holder: “Dijo que íbamos a llenarnos de guita”

Luego del video íntimo que se filtró de Tomás Holder con Agustina "la tana" Fontana, él expresó que llevaría a la influencer ante la justicia ya que cree que publicó el video de manera intencional. Ahora, ella rompió el silencio y además de expresar su asombro por las declaraciones de él, salió a contraatacar.

La frase que fue el punto disparador para que Agustina saliera a hablar, fue cuando Holder expresó: “La mina esta me dice que no quiere fama y va a LAM. No seas hipócrita, si no querés fama, no vas a LAM. Me parece nefasto, una locura todo lo que están haciendo con mi imagen. Se tendrá que pasar a lo judicial”.

Al rosarino no le cayó para nada bien que Fontana circulara por algunos programas de televisión hablando del video y contando intimidades que pertenecen al acto íntimo.

Ante esto último, Agustina expresó en Nosotros a la Mañana (El Trece): "La verdad, a mí no me llegó ninguna notificación. De hecho, mi abogado me dijo 'vamos a esperar a que te notifiquen y ahí tomaremos cartas en el asunto'. Esto fue en marzo. Nosotros lo grabamos con el celular de él y él me lo mandó a mí. Yo el video original no lo tengo, por eso voy a dejar mi celular en la Justicia para que chequeen".

"Yo nada más tengo el video con la marca de agua. Y la finalidad era venderlo, en los chats él me dice 'vamos a llenarnos de guita'. Él quería vender el video”. Acto seguido, la joven dio paso a explicar qué fue lo que hizo modificar la actitud de Tomás hacia ella.

“Lo que pasó es lo siguiente: la venta del contenido la hago yo. Fue una colaboración, pero a Holder no le pagué porque cuando nos íbamos a juntar a hablar, él no quiso saber nada porque le dije que estaba en pareja. Se molestó y se puso caprichoso. La intención de él era seguir viéndonos", agregó Agustina.

Para finalizar, se sinceró y añadió lo expuesta que se sintió cuando tomó noción de la viralización del video: “Verme tan expuesta como estuve en las redes y en todo el país... Al principio fue un montón, fue muy masivo de golpe. Estuve muy nerviosa, temblando y me agarró un ataque de ansiedad".

