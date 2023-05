Javkin confirmó que irá por la reelección

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció que irá por la reelección. A pocas horas del cierre del plazo para presentación de listas confirmó que dejará inscripta su precandidatura para competir en las PASO, dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Mañana vence el plazo y yo quiero seguir defendiendo a esta ciudad. Desde que soy muy chico tengo todo el trabajo de mi vida hecho en la política acá, en esta ciudad. Y lo voy a seguir haciendo”, aseguró Javkin.

En diálogo con medios rosarinos, Javkin advirtió: “No esperen de mí una campaña electoral. Porque a mí lo que me toca es trabajar. Yo me presento ante la gente de mi ciudad como soy: a veces te putean y otros te bendicen. Mucha gente me dice 'seguí reclamando, no dejes de pelear' y yo voy a hacer eso”.

“No nos tocaron tiempos fáciles. Cuando arrancamos era difícil. Después, fue todo mucho peor con todo lo que nos pasó. Fuimos para adelante. A los problemas, resolverlos. Y trabajar. Acá hay que laburar. Es un año muy particular. La gente está muy golpeada, pasamos cosas terribles. Más que nunca vamos a juntarnos, vamos a unirnos y vamos a defendernos”, planteó al hablar de la seguridad.

Competencia

Javkin ya tiene competidores dentro de la interna de Unidos. Uno es el diputado socialista Enrique Estévez buscará llegar a la intendencia en el sector que impulsa a Mónica Fein para la gobernación y a Clara García como cabeza de lista en diputados. También está anotado en la carrera el periodista y concejal Miguel Tessandori, alineado con el precandidato a la Gobernación Maximiliano Pullaro.

El actual intendente fue electo en 2019, consiguiendo una escasa diferencia de 7.800 votos sobre el peronista Roberto Sukerman, otro de los anotados para competir para conducir el municipio.