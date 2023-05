Se licitaron las obras de la nueva defensa y avenida costanera para San Javier

El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves la apertura de sobres de la licitación para ejecutar la obras de la nueva defensa y avenida costanera de San Javier. La mega obra, que tiene 18 meses de ejecución, busca mitigar los efectos de las inundaciones y estabilizar las barrancas de la zona este de la ciudad, beneficiando a 18.000 habitantes.

Cabe destacar que la provincia de Santa Fe firmó un convenio mutuo de asistencia financiera y adhesión con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). La ejecución total del proyecto, cuyo endeudamiento fue autorizado por la legislatura provincial por ley 14.078, será financiada por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional con recursos provenientes de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

“Todo cambia con inversiones” afirmó Perotti durante el acto, y agregó que dicha inversión “es una decisión que mira toda la provincia porque, desarrollando esta región no solamente vamos a arraigar, sino que además irán a buscar destinos en otros lugares para ir a estudiar y capacitarse y después volverán. Volverán porque hay opciones y posibilidades de trabajo aquí y una de esas opciones era complementar esta instancia turística con una obra que, primero tenía que resguardar a San Javier y cuidar a la ciudad que fue perdiendo terreno con el avance del río”, indicó el gobernador.

Luego, el mandatario provincial destacó “el trabajo conjunto en todos los lados: trabajar con los intendentes, presidentes comunales, con los que eligió la gente, con los senadores, las entidades intermedias, porque no hay manera de crecer si todos no se sienten parte y responsables de esas tareas”. Perotti continuó diciendo que “la decisión está tomada y nosotros hemos empezado muchísimas obras que no vamos a inaugurar, pero como lo decimos siempre: una familia no va a abrir una canilla en los próximos meses sin las obras de los acueductos que estamos haciendo; una familia no va a abrir una hornalla para empezar a cocinar y tener gas, si no estamos haciendo hoy las obras de los gasoductos troncales”.

Entonces, el gobernador Perotti remarcó que “demorar eso es lo que hoy nos deja muy retrasados en servicios que tiene nuestra gente y demorar obras como esta, es seguir corriendo riesgos al no proteger la ciudad, sin poner en marcha todo el potencial y el acompañamiento de desarrollo de turismo, que es trabajo, que significa más opciones de trabajo para nuestra gente” añadió.

Por último, el mandatario santafesino señaló que “dejar a San Javier sin protección, es algo que una ciudad que cumplirá 280 años no se merece, y la provincia no puede mirar para otro lado ante una región con esta potencialidad de desarrollo. Creemos profundamente en esta zona, creemos profundamente en cada uno de ustedes, porque estamos convencidos, que esta inversión, que estos recursos, ustedes lo van a devolver con creces, con arraigo, con buen trato al que nos visita y con muchísimo trabajo”.

DECISIÓN POLÍTICA

Por su parte la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, dijo que “las cosas cuando suceden tienen que ver con decisiones políticas fuertes y en este caso del gobernador Omar Perotti, y el acompañamiento del gobierno nacional, con la posibilidad de acceder a este financiamiento” y destacó “los acuerdos en la Legislatura para el proyecto de ley que permitía acceder al financiamiento, y los acuerdos de distintos sectores para liberar la zona para la obra, cuando los objetivos son compartidos seguramente vamos a hacer grande a Santa Fe”.

De manera virtual, el secretario de Provincias de Interior de la Nación y presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Bruno Ruggeri, dijo estar al tanto “de la importancia de esta obra, que hace mucho tiempo están esperando y estamos dando un paso más, un nuevo hito, demostrando que con trabajo y esfuerzo podemos cumplir los sueños".

En tanto, el senador por el departamento San Javier, José Baucero, señaló que “esta obra magnífica que le va a poner un futuro enorme a todos los sanjavierinos y a toda la región, tiene una historia que la vivimos los que fuimos intendentes, pero también la comunidad de San Javier que sufrió las inclemencias de cada crecida”.

Por su parte, el intendente de San Javier, Mario Migno, indicó que "cuando esta obra esté terminada va a cambiar el paradigma de la habitabilidad y del turismo", y recordó que "el primer proyecto que presentemos fue en el año 1988, con el gobernador Reviglio y de allí hubo un largo camino, tiempo de reclamos y finalmente por mediados del 2007 se consiguió que la provincia incluyera el fondo y se terminó el proyecto en 2009, con una alternativa".

También, contó que luego de muchos años se tuvo que reformular el proyecto y que "Omar Perotti tomó la decisión política de ir a fondo con esto para poder dar todos los pasos que nos han traído hoy acá”.

Del acto formó parte, además, el secretario de Coordinación de Proyectos del Ministerio de Economía, Claudio Vissio; entre otras autoridades provinciales y locales.

OBRA DE PROTECCIÓN

La protección contra inundaciones por crecidas del río Paraná, para la planta urbana consolidada de la ciudad de San Javier, se plantea como un anillo cerrado, es decir, un sistema tipo “Polder”. Este anillo parte de un tramo preexistente constituido por la Ruta Provincial Nº1 en el borde Oeste, debiéndose construir los bordes Sur, Este y Norte.

El borde Sur se plantea como el alteo a lo largo de 400 m de un camino público existente que une la Ruta Provincial N°1 con la costa, es un camino de tierra en sentido Este –Oeste.

El borde Norte se plantea también como el alteo de un camino público existente (prolongación de la Ruta Provincial Nº39) Este tramo (1400 m) conecta la Ruta Nº1 con el río.

El borde Este, coincidente con el borde costero, tiene 3.360 m de longitud (entre ambos caminos que unen la costa con la RP N°1). Hacia el norte de la prolongación de la Ruta 39 se continúa con el perfilado y protección de la barranca en una longitud de aproximadamente 300 m.

El resto del borde Este, de mayores complejidades, se dividió en 4 tramos según las características físicas, ambientales, sociales y urbanas:

Tramo1: terraplén refulado contenido

Tramo 2: terraplén refulado contenido

Tramo 3: perfilado de barrancas y terraplén con suelo cohesivo, incluye tablestacado.

Tramo 4: perfilado de barrancas y terraplén con suelo cohesivo.

La obra se culminará con un componente arquitectónico: una costanera urbana con equipamiento y con vinculaciones viales a la red de calles de la ciudad.

El proyecto incluye además la construcción de 5 estaciones de bombeo a lo largo de la traza de las obras de defensa.

A los fines de revertir situaciones de precariedad habitacional y riesgo ambiental se plantea la relocalización parcial de asentamientos irregulares de Bº El triángulo y la relocalización parcial de viviendas precarias sobre la costa alta (Norte).

OFERTAS

Las tres ofertas que se presentaron fueron: 1)- Unión Transitoria de Empresas conformada por Dragados y Obras Portuarias, Sabavisa SA, Obring SA, $ 17.934.340.016,25; 2)- Unión Transitoria de Empresas correspondiente a Pentamar SA, Mundo Construcciones SA, Ángel Boscarino Construcciones, $ 23.546.748.999,39, y 3)- Unión Transitoria de Empresas integrada por Empresa Ecodyma Empresa Constructora SA, Cocyar SA, Servimagnus SA, $ 21.196.779.785,77.

RECORRIDA POR EL HOSPITAL

Luego, el gobernador Perotti recorrió el Hospital Provincial Dr. Guillermo Rawson de San Javier, que actualmente presenta un 90% de avance de obras, donde afirmó que los trabajos “están muy avanzados, no solamente en el esquema de esta etapa, sino también en el nivel de equipamiento. Sin duda es otro salto importante para la salud de la provincia y, particularmente, para toda esta región con la incorporación de la terapia y el equipamiento”.

Además, destacó que “disminuimos en un 50% las derivaciones al sector privado. Hoy la salud pública puede hacerse cargo de la mitad de todo lo que antes se tenía que derivar por falta de equipamiento o por falta de tecnología existente”.

Cabe señalar que el efector de salud atiende a una población de aproximadamente 32.000 habitantes, y del mismo dependen 10 centros de atención primaria de la región. En su momento, y ante la urgencia de contar con el área de internación Covid-19 que estaba en funcionamiento, se previó que el nuevo Módulo de Terapia Intensiva se ejecute dentro de los primeros 45 días del plazo de ejecución de la obra, para su habilitación y puesta en servicio.