Amenazaron de muerte al intendente de Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, volvió a recibir un mensaje amenazante este miércoles por la noche. “Las ratas estamos presas pero seguimos haciendo lo que queremos”, rezaba el texto, que también fue acompañado de dos balas calibre 9 milímetros dentro de un sobre.

En el momento en que los sospechosos detienen a la trabajadora municipal para darle el sobre y huir en el motovehículo, según se puede visibilizar en las cámaras de monitoreo, le manifestaron de manera verbal a la trabajadora: “Si no lo solucionan lo vamos a cagar a balazos a Chiarella”, con la intención de no dejar dudas sobre el destinatario de esta amenaza.

Luego de esta situación ocurrida sobre la vereda de calle Marconi, en una entrada secundaria que tiene la casa de gobierno venadense, se activaron los protocolos de seguridad donde personal de Comando Radioeléctrico se acercó hasta el Palacio Municipal. Posteriormente, se avanzó con la realización de la denuncia y comienzo de investigaciones por parte de la policía científica. La causa está a cargo del fiscal Iván Raposo, y del fiscal general Matías Merlo.

En sus primeras apreciaciones frente a lo ocurrió, la máxima autoridad de la ciudad, declaró: “Antes que nada gracias por el apoyo, pero queremos dejar en claro que estas amenazas no nos amedrantan, y tampoco nos detendrán nuestra forma de trabajo. La verdad que esta vez la amenaza me parece distinta a las demás, porque al contenido de ese mensaje mafioso se le agregan dos balas para que me lleguen y se trate de generar un clima de mayor temor. Vamos a tomar las medidas preventivas necesarias, y de hecho ya realizamos la denuncia para que se investigue desde la Justicia, brindando compañía a la persona que recibió el sobre en la vereda del Municipio”.

“Sabemos que estas situaciones pueden ocurrir. Evidentemente a estos mafiosos les molesta mucho el trabajo de denunciar delitos que venimos desarrollando junto al senador Lisandro Enrico, sea por venta de droga o robos. Hace muchos años tomamos el compromiso de dar apoyo a las víctimas y de trabajar para que los delitos que sufren muchos vecinos se puedan aclarar. Queremos que los responsables de esos hechos reciban penas y terminen en la cárcel si corresponde. Insisto, estas amenazas no van a torcer el trabajo que hemos realizado, que en distintas oportunidades generaron que la Justicia investigue y se resuelvan delitos. Lo seguiremos haciendo por nuestra comunidad”, señaló el intendente, quien aprovechó a agradecer a todas las personas que se pusieron a disposición y dieron apoyo tras enterarse de lo sucedido.