Aprobaron el plan de pavimentación de 156 cuadras en Rafaela

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó en la sesión ordinaria de este jueves, un plan de pavimentación de 156 cuadras de nuestra ciudad. Lo hizo con el voto de todos los ediles.

El plan original era de 142 cuadras. Pero, a partir de haber recibido el reclamo de los vecinos de diferentes sectores, tanto los concejales de la oposición como los del oficialismo, junto con los funcionarios del Ejecutivo, consensuaron agregar otras, para llegar a un total de 156.

Las manzanas que se agregaron (con diferentes métodos de pavimento) son las siguientes.

Chacabuco, entre Monseñor Brasca y Vera Peñaloza (barrio Jardín)

Esteban Echeverría, entre Aguado y el canal Sur (Villa del Parque)

A. Fleming, entre México y Viamonte (Pizzurno)

Manuel Obligado, entre Rubén Darío y Simonetta (Villa Podio).

Chacabuco, entre Basca y Vera Peñaloza, mano sur (Jardín)

Chacabuco, entre Vera Peñaloza y Jauretche (Jardín)

Rivadavia, e la cuadra de la numeración 2.300 (Jardín)

Avenida Intendente Muriel, entre Yrigoyen y Sargento Cabral, mano Norte (El Bosque)

Woodgate, entre Muniagurria y Baliño (San José)

Presbítero Zurbriggen, entre Lehmann y Woodgate (San José)

Baliño, entre Lehmann y Woodgate.

Incertidumbre económica y planes de pago

El plan de 132 manzanas, que terminara el año pasado, tardó más de lo previsto. En primer lugar, por las demoras lógicas de las obras públicas. En segundo, por la pandemia. Y finalmente, por la crisis económica, que impidió que muchos vecinos pudieran hacer frente a las erogaciones tan altas como el pavimento. Es que más allá de saber que la vida cambia radicalmente, al igual que el valor de la vivienda, los valores de las cuotas están bastante alejados de lo que un obrero/a o empleado/a pueden destinar como “extra” en un contexto inflacionario como el que vivimos.

Claramente esto se sabe y es el marco en donde se va a desarrollar este nuevo plan. De acuerdo a la ordenanza, hay diferentes formas de pago:

Contado y hasta en tres cuotas: Si eligen esta opción, del monto final tendrán un descuento de hasta un 15%, y se podrá pagar hasta en tres cuotas mensuales y consecutivas. Pero, si se corta la cadena de pago, pierde el beneficio.

Financiado: Hay planes de hasta 60 cuotas iguales y consecutivas (5 años). Cada 6 meses se irá recalculando el valor. Si se quiere adelantar cuotas, se quitarán las del final.

Planes especiales: En algunos casos, que deberán ser analizados de forma particular, se podrán extender las cuotas hasta 120 (diez años). El ok de esto, deberá ser avalado por una comisión en particular.