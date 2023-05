La triste historia de Evelina Moreyra: fue estafada y pide monedas en Castelli y Aristóbulo

Una señora está siempre en la esquina de Castelli y Aristóbulo del Valle en Santa Fe. Con mucho respeto, pide monedas o una colaboración a las personas que circulan. Pero Evelina Moreyra esconde una trágica y triste historia detrás.

"Estoy acá porque tuve una mi odisea de vida. Todo empezó en el 2014. Falleció mi hija de cáncer a los 35 años, y quedaron tres hijos con su papá. El mayor se vino a vivir conmigo, nunca toleró la muerte de la madre. En 2016, mi marido venía saliendo de una ACV y me propone irse a un geriátrico. La muerte de la hija lo chocó y murió en el 2017", comentó al aire en Cadena OH!

"Él me dio la firma, vendí mi casa, y me fui a vivir a una pieza chiquita. Me dieron 36 mil pesos y el resto me lo iban a dar en cuatro mil pesos por mes hasta los seis meses y, llegado el plazo, me pagaban el resto. Yo la había vendido en 450 mil pesos. Pero esta mujer nunca me dio todo el dinero, me dijeron que no me iban a dar más. Puse un abogado, me sacó hasta las ganas de comer pero no solucionó nada. Estoy pagando un alquiler de 35 mil pesos, ganando la mínima. Tengo la pensión de mi marido, pero como según el Pami son dos sueldos, no me dan los remedios, me los tengo que pagar todo yo", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

"Ahora lo único que me prometió que me va a pagar la mitad del alquiler. Me saqué la espalda haciendo estudiar a mis hijos, hoy están todos lejos y no se acuerdan que los parió una mujer", dijo con tristeza.

Evelina pide monedas y puede llegar mejor a fin de mes. "Tengo que poner la cara, pero también golpeé puertas y no tuve respuestas. Tengo seis hijos, siete con la que falleció. Ellos no me hablan, no aceptan mi vida. Me echan la culpa de que mi esposo fue a un geriátrico, pero no fue decisión mía. Y ahora estoy en la calle, y les da vergüenza".

"Yo no molesto a nadie, soy respetuosa, pregunto con respeto si me pueden dar algo. Vivo en mi casa, duermo tranquila, vivo cómoda, y para mí es un trabajo. La gente no me da obligado, si no quiere no pasa nada. Mientras tanto quiero que que me devuelvan la casa o que me la paguen", expresó por último.

