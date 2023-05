Paula Chaves habló del difícil momento que atraviesa su relación con Zaira Nara

Paula Chaves les puso final a las especulaciones sobre su relación actual con Zaira Nara y confirmó en LAM que la entrañable amistad que tenían está en un "impasse".

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo y conductora.

Lejos de eludir la pregunta, Paula la enfrentó con visible tristeza: "A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación… Es una relación que está en un impasse por cosas privadas que las dos preferimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar".

"No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'pasó esto y por eso nos distanciamos', sino que fue una sumatoria de cosas", agregó.

Atenta a las declaraciones de Paula, Estefi Berardi quiso saber si Zaira se comunica con ella para saber sobre su ahijada, Filipa, de dos años y diez meses, y Chaves optó por no dar más datos del tema.

"¿Cómo es Zaira como madrina? ¿Quiere verla a tu hija? ¿Te habla para eso?", le consultó la panelista de LAM.

Seria, Paula respondió: "Entrar en detalles, Estefi, no. Prefiero que quede en el ámbito privado nuestro. Hay cosas que no me gusta hablar, para que no se sigan diciendo".

"Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo", aseguró. "Pero ¿hace mucho que se distanciaron, Pau?", le retrucó Marcela Feudale. Y Chaves puntualizó: "Desde el año pasado".

El impasse entre Paula y Zaira coincide con el año en el que Nara comenzó un vínculo amoroso con el polista Facundo Pieres, exnovio de Chaves.

