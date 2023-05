Bautista Bonazzola, el santafesino campeón sudamericano de cubo rubik

Bautista Bonazzola, santafesino de tan sólo 19 años, es el campeón sudamericano de cubo rubik. Tiene el récord nacional de 4 segundos para finalizar el juego.

El cubo posee distintos colores, blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. Se trata de unificar los colores por lados para que quede completo.

"Desde chico recuerdo que tuve algún que otro cubo en casa. Ahora tengo 19 años y a mis 10 empezó esto, vi a un chico en la televisión que lo armaba. Me puse a investigar en internet y, al principio, me demoraba entre 3 a 4 minutos. Fui practicando y ahora lo armo en 4 segundos", explicó.

Aunque no parezca, la actividad congrega a miles de personas en todo el mundo. Todos los fines de semanas compiten personas que superan los récords todo el tiempo.

En Argentina, torneos hay casi todos los meses. Bautista estuvo en tres mundiales y en un campeonato sudamericano en Brasil, que fue el que ganó. Pero no sólo él: de 17 categorías, Argentina ganó 10. Las competiciones son abiertas, y todas las edades se enfrentan entre sí.

"Actualmente estoy estudiando economía, al día de hoy tengo menos tiempo para poder practicar que cuando era más chico. Siempre que tengo un rato libre lo hago, es algo que me sigue entusiasmando, me quiero seguir superando", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

En Santa Fe se realizará un torneo el 17 y 18 de junio en el Centro Comercial. Es abierto y no hace falta experiencia previa. Vendrán personas de todo el país y de Uruguay.

"Para realizar la actividad hace falta un poco de todo. Para aprender a armarlo es paciencia, para mejorar es mucha constancia. No paré nunca de practicar", dijo por último el entrevistado.

Escuchar también audio completo: