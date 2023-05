Espert lanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert se lanzó como precandidato presidencial mientras esperar el visto bueno para ingresar oficialmente a Juntos por el Cambio.

El anuncio se dio en el marco de la Feria del libro, tras la presentación de su último libro "la Argentina Deseada".

"En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país. Durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada", señaló Espert.

La idea del precandidato presidencial es competir con su partido Avanza Libertad en un nuevo espacio opositor que está construyendo con Juntos por el Cambio.