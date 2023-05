Rafaela: cinco precandidatos a intendente y una sola interna en las PASO

El cierre de listas ante las autoridades partidarias de Rafaela para saber quiénes serán los candidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 16 de julio en Santa Fe fue intenso. Dejaron en claro una cosa: hay pocos postulantes para la Intendencia, pero muchos para tratar de acceder a una banca.

La única competencia cierta que habrá en las PASO por la Intendencia será la de los concejales Ceferino Mondino (PRO) y Leonardo Viotti (UCR). El primero, referenciado con Maximiliano Pullaro y el segundo, con Carolina Losada, ambos de Unidos para Cambiar Santa Fe. De ellos, uno solo pasará a la General del 10 de Septiembre.

Se descuenta que Luis Castellano, que busca su cuarto mandato consecutivo, pasará el piso de votos. Habrá que ver qué pasará con Raúl “Lalo” Bonino, exconcejal del PRO por dos mandatos y ahora, de regreso de su experiencia como camarero en un bar de San Remo, Italia, vuelve para referenciar los votos “libertarios”. Al haber poca competencia, puede superar el piso y así, serían tres los candidatos a quedarse con el sillón de Manuel Giménez a partir del 10 de diciembre.

El domingo se conoció el nombre de la única mujer precandidata: Mónica Schmutzler, por el frente “Viva la Libertad” de Juan Argañaraz y Delvis Bodoira. Es la esposa del reconocido Pastor Marcelo Becla. Mónica ejerce la medicina prioritariamente en la Salud Pública desde hace 26 años.

Otra cosa totalmente diferente es lo que pasó en la categoría “Concejales”. Acá, la nómina es amplísima.

En Unidos para Cambiar Santa Fe hay cuatro listas que competirán entre sí. De todas, quedará una única para la General del 10 de septiembre.

La UCR va con los siguientes candidatos:

German Bottero; Mabel Fossatti; Hugo Morel; Norma Becchio; Diego Grassino; Suplentes: Stella Colombo; Leandro Rocchia y Nadia Rodriguez Williner.

El PRO tiene estos:

Alejandro Saione, Alejandra Barberis, Facundo Suarez, María Soledad Zapata, Carlos Okón y como suplentes Paola Rossi, Lucas Sunier y Regina Maumary

El PDP tiene los suyos:

Lisandro Mársico, Carla Boidi. Pablo Miassi, Sandra Gilli, Javier Grande, Suplentes: Mariana Bertolín, Mario Sartorio y Fabiana Álvarez.

Los Socialistas de Ciudad Progresista sí llevan candidatos:

Matías Martínez Sella, Natacha Falconi, Jeremías Martínez, Atenas Ovena y Germán Vazzano. Suplentes: María Inés Cornejo, Joaquín Zanella y Natalia Borgogno.

En cambio, desde el Centro Socialista de Rafaela anunciaron que no presentaron lista a concejales ni a intendente “ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad a nivel local entendemos que nuestro mejor aporte es no fomentar una división que no buscamos ni alentaremos porque en el contexto actual no suma ni construye”. Apoyan a Antonio Bonfatti para diputado provincial y a Alejandro Ambort como senador departamental.

El PJ, por otra parte, tendrá tres listas que competirán entre sí. Por un lado, el oficialismo:

Juan Senn, María Paz Caruso, Heri Passarino, Alejandra Quinteros, Rubén “Pocho” Bossana. Por otra parte, los suplentes serán Silvit Yori, Gabriel Stoffel y Daiana Britto,

Y el Movimiento Evita, que su presentación derivó en la salida de tres de sus principales dirigentes, lleva estos candidatos:

María Acosta, José Grassino, Luisina Mendieta, José María Basualdo, Romina Quinteros y como suplentes Antonio Ciceri, Mónica Fontanetto y Carlos Carrizo.

Finalmente, el domingo se confirmó la nómina de “Leales por el Pueblo”:

Titulares: 1° Miguel Ángel “Pele” Acosta - 2° Romina Mansilla - 3° Héctor “Rabito” Espíndola - 4° Antonela Peralta - 5° Miguel Alberto Buzzi. Suplentes: Keila Ojeda, Juan Carlos “Cordobés” Mansilla y Cyntia Pérez Rodríguez.

También se conoció el domingo otra que va por fuera de las grandes agrupaciones de partidos: se trata de “Escucharte Santa Fe”. La lista la encabeza Laura Monzón, exprosecretaria del Concejo. Le siguen: Lucas Manzanares, Gisela Schnider, Cristian Barbero y Ana Laura Calim, y Carlos Bareta, María Belén Morello y Alcides Díaz son los suplentes.

Y habrá varias listas “Libertarias”, representando las ideas de Javier Milei.

Uno es el de Podemos, con Oscar Gasparotti. Lo siguen Mariela Ferreyra, Nahuel Muñoz, Perla Bustos y Nicolás Clausen. Por otra parte, los suplentes son Nadia Yeates, Sebastián Clausen y Viviana Garetto.

Hay dos que están vinculadas a “Lalo” Bonino.

La “oficial” es la que lleva a Germán Boidi, Claudia Nemiña, Juan Kalvermatter, Sabrina Carrascal y Alejandro Ruiz. Los suplentes son Leandro Garetto, Yamila Meyer y David Hoffmann.

Hay una segunda con Pablo Alderete, Griselda Cortesini, Ricardo Rajoy, Romina Molbert y Leonardo Leyendecker. Los suplentes Son Griselda Echarri, Maximiliano Molbert y Sonia Franco.

La última sería la de Delvis Bodoira. Pero, por ahora, no hay novedades. Tienen tiempo hasta mañana a la medianoche para presentarlo ante el Tribunal Electoral.

Desde este ámbito, estiman que el miércoles estarían publicadas todas en el sitio web.

Senadores provinciales, también con competencia

En las principales agrupaciones políticas, habrá internas.

En Unidos para Cambiar Santa Fe, hay tres, uno por cada precandidato a gobernador:

Carolina Giusti -la presidenta del Concejo Municipal de Sunchales- y Jorge Binaghi -hotelero- irán por el sector de Losada - Angelini.

Alejandro Ambort (Mónica Fein)

Gonzalo Aira (Maximiliano Pullaro)

Por otra parte, en Juntos Hacemos (PJ) irán

Alcides Calvo (Marcelo Lewandoski)

Francisco Barredo (Leandro Busatto)