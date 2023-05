Las tres inteligencias fundamentales para el éxito integral

La inteligencia es uno de los aspectos que diferencia el humano de las demás especies. Pero la inteligencia abarca varios aspectos del ser. Existe la inteligencia intelectual, la emocional y la espiritual. La simbiosis de las 3 permite que todo fluya como magia, haciendo cosas que antes parecían imposibles. ¿Cuál de las 3 inteligencias es la más importante? Las 3 son importantes. Sin embargo, hay 2 que parecen resaltar más en el mundo moderno: el intelecto y la estabilidad emocional, puesto que prevalecen porque son las más notables. Si una persona es inteligente, se le notará al hablar, aparte de que casi siempre piensan un poco más las cosas antes de comunicarse que las personas que no lo son. Por el otro aspecto una persona que tenga una inteligencia emocional fuerte no se dejará llevar por las adversidades tan fácilmente y se le verá motivada casi siempre.

La inteligencia emocional

Si controlas las emocionas te controlas a ti mismo, dice un proverbio. Esto es cierto con relación a las emociones y hace ver que hay una relación estrecha entre las acciones y las emociones. Uno de los requisitos de muchos trabajos en la actualidad es que la persona sea altamente motivada, esto es así porque muchas empresas saben que si los empleados son personas motivadas pueden rendir mejor. ¿Qué te motiva? Si te motiva los juegos Juega los juegos de casino en línea, si te motiva hacer deportes, ejercita casi todos los días; estas pequeñas motivaciones pueden hacer la diferencia entre rendir en el trabajo o perderlo. Tener un sentido de la vida más allá de trabajar o estudiar es clave para mejorar el rendimiento. Si no tienes tiempo para hacer esas otras cosas que te motivan, puedes hacer una simbiosis entre las obligaciones y lo que realmente quieres hacer. Si trabajas desde casa, quizás puedas hacer ejercitar las piernas haciendo unas sentadillas mientras trabajas. De hecho, los ejercicios de piernas son comunes en este tipo de situaciones porque no utilizas las manos, lo cual permite estar pendiente del trabajo sobre todo si son acciones repetitivas y poco exigentes.

La inteligencia espiritual

Este tipo de inteligencia es la más subestimada de todas. La que menos se nota para el común denominador y a la que menos le dedicamos tiempo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto un aumento en el interés para desarrollar las cualidades espirituales para alivianar las dificultades de la vida. Reflexionar sobre el sentido de las cosas, conectarse con la energía superior y hacer prácticas espirituales es una de las mejores maneras de elevar la conciencia. Los musulmanes por ejemplo practican el Ramadán, que es una práctica que dura aproximadamente 1 mes, en donde entre otras cosas ayunan, oran, reflexionan y se congregan para celebrar su religión. Los estoicos (que no es una religión) viven sus vidas practicando las enseñanzas de los antiguos sabios griegos. No hablar demasiado, no apegarse a lo material, ni desear muchas cosas, son una muestra de los aspectos que tiene este estilo de vida.