Listas de las discordias en Cambiemos, de unidad y esperanza en el peronismo

Los cierres de listas para las elecciones tienen un folklore muy exclusivo y a veces vienen con sorpresas, especialmente en el peronismo, aunque esta vez en el Frente de Frente pasaron cosas que dejaron a muchos heridos y puede complicar los resultados de setiembre.

Todo parecía resuelto antes del 12 de mayo. El PJ no encontraba el rumbo con una propuesta electoral competitiva que pudiera enfrentar a lo que todos definían como inevitable, un contundente triunfo del arco opositor, que puso su mayor esfuerzo para armar un frente amplio con muchas contradicciones.

Sin tener todavía los datos finales del Tribunal Electoral de la Provincia, podemos decir que será una de las elecciones con mayor cantidad de candidatos que aspiran a un cargo en los distintos niveles que se eligieran en las PASO del 16 de julio de este año.

Algunos números

13 candidatos a gobernador

31 listas a diputados provinciales

9 en el Frente Juntos del PJ

7 en el Frente Unidos para cambiar Santa Fe

24 listas para la categoría de precandidatos a Senador por el Dpto La Capital

5 de Juntos

6 de Unidos

2 de Viva la Libertad

1 de Coalición Cívica

1 de Par Moderado

2 de Fte Izquierda

2 de Fte de la Esperanza

1 de Fte Amplio Soberanía

2 de Unite

1 de Escucharte

1 de Primero SFE

16 listas para intendente en la ciudad de Santa Fe y 42 listas para concejales

De periodistas a políticos

En las elecciones del 2019 fueron la revelación de Rosario. Más de 9 concejales son periodistas o vienen de la TV y fue la gran aparición de Marcelo Lewandosky que llegó al senado provincial ganándole a Mónica Fein, en dos años llegó al Senado nacional y en tres años de vida política aspira a ser gobernador. Este año también varios colegas serán protagonistas. Eugenio Fernandez, conductor del noticiero de Telefe Santa Fe será el vice de Mónica Fein. Otros, candidatos a concejales en distintas ciudades. En Rosario la puja por la senaduría será entre mediáticos, Alejandro Grandinetti, Anita Martinez, Lisandro Cabatorta, Flavia PadÍn, entre otros.

Operativo clamor

La incertidumbre que se vivía en la sede del PJ era preocupante. Se acercaba el cierre y no veían posibilidades electorales con los candidatos a gobernador en danza hasta ese momento. Algunos senadores presentaban sus listas sin rellenar el nombre del espacio a la espera de un milagro. Lo mismo estaba haciendo los presidentes comunales del PJ. Algunos de ellos se presentaron en el hotel donde estaba Diego Giuliano y Marcelo Lewandosky y le pidieron que realicen un último intento con Omar Perotti para poder acordar la participación del senador nacional como cabeza de lista del oficialismo. Hubo un llamado y una respuesta positiva, la reunión se formalizó pasada las 21 hs y luego de escuchar al vocero de los presidentes comunales, Lewandosky, sin su operador, solicitó sólo un diputado en la lista del gobernador para poder tener voz y oídos en la Cámara de Diputados. Error que cometió Omar Perotti que entregó todos los diputados a otras espacios en el 2019 y que lo dejo huérfano de operadores en una cámara adversa. También participaba el ministro Corach, hombre de confianza del gobernador, que maneja secretamente los números de la encuesta presencial que había realizado Carlos Bermundez y cerrado 24 horas del viernes. Esos datos decían que no se podía dejar a fuera al hombre que partía con 25 puntos de intención de votos en el sur provincial. Único referente del peronismo que no salía dañado “por la inseguridad no resuelta en Rosario”. Mientras tanto, sin estar presente, Roberto Mirabella con un gesto de grandeza y compromiso con la gestión y el partido, ofrecía hacer un paso al costado para construir una alternativa ganadora. Por unos minutos se quedaron solo Omar y Marcelo. Acordaron detalles y cerraron el acuerdo que cambió el clima de centenares de militantes que aguardaban noticias de la casa gris para poder soñar.

Agua y aceite

Mientras tanto en la oposición se vivian momentos de mucha tensión. Como veníamos diciendo hace mucho tiempo este medio, la lista de diputados iba ser el “talón Aquiles” para conformar a todos. Saben que es difícil ganarle al gobernador sin una figura convocante. No estaba y no la pudieron conseguir. Con tantas listas peleando un lugar, no pueden pensar en más de 12 escaños para diputados y son 7 listas.

La primer gran sorpresa la dio el socialismo con el enroque de Clara García y Mónica Fein. Era lógico. Imposible creer que los jóvenes del partido de la rosa entregaran una banca nacional a sus enemigos de Bases –léase Dipollina, la reemplazante de Fein es de ese sector – y que Clara se quede sin un cargo porque no podría inscribirse para las pasos nacionales como candidata a diputada nacional.

Pero el hecho sobresaliente es la presentación de la lista de Antonio Bonfatti en clara rebeldía a la actitud de la actual conducción del Partido.

“Nos enteramos por los medios de la candidatura de Fein, cuando siempre se discutía todo en el partido. Estos jóvenes creen que pueden borrar años de historia con caprichos personales”, esto se lo escuchó decir al ex gobernador a sus más allegados. Surgió una grieta que puede cambiar la historia de la lista de diputados de Cambiemos que tenían en mente Michlig-Galdeano-Blanco. Bonfatti tiene el mayor conocimiento de los 6 candidatos con grandes chances de ganar la interna y eso podría cambiar radicalmente los posicionamientos pergeñados a priori.

En el bunker de Carolina se suscitaron varios cruces entre el operador del espacio y algunos referentes territoriales por los incumplimientos de los acuerdo pactados. Javkin se enojaba porque no respaldaban a Ciro Seisa como Candidato a Senador y le imponían una interna con Anita Martinez.

Era tanta la presión de los sectores que Julian Galdeano no pudo atender los reclamos del PDP y el actual diputado Real pegó el portazo y se fue con Pullaro para poder presentar sus 70 listas distritales.

Maxi Pullaro fue el más prolijo y ordenado. A las 17 hs ya había entregado todas las listas de los 19 departamentos sin ningún conflicto para su lista de diputados.

Dependerá quien gane la interna de Cambiemos, pero el lunes 17 de Julio sabremos si los votos del PDP que estaban para Carolina y se fueron a su contrincante, habrá cambiado los resultados de una interna que viene muy peleada en el territorio y en los medios.

Unidad y esperanza

Lo que parecía un velorio en calle Crespo, sede del PJ, se convirtió en una fiesta tras el anuncio de Carlos Bermúdez sobre el acuerdo Perotti-Lewandosky. La decisión de que participen todas las listas de diputados que se presenten, permitirá que todos los espacios puedan quedar representados dentro de los 28 primeros lugares, con el convencimiento que trabajarán para que Omar Perotti gane sin problemas y llegue a presidencia de la Cámara de Diputados.