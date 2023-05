El Gobierno celebra la habilitación del voto joven en Santa Fe pero insiste con la ley

Santa Fe era hasta ayer la única provincia del país donde los jóvenes de 16 y 17 años no podían votar a sus representantes para las categorías locales de gobernador, diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales y concejales. La última provincia en adecuarse a la normativa nacional fue Corrientes, que adecuó su legislación en septiembre de 2022.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de la provincia emitió este martes una resolución histórica, que habilita el sufragio optativo. Cabe recordar que la decisión se tomó a partir de una solicitud que entregaron desde el espacio Igualdad, los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. Solicitaban que las autoridades arbitren las medidas necesarias para que "cese la discriminación a la que son objetos los electores de 16 y 17 años".

"Las normas a interpretar y aplicar para incorporar el denominado "voto joven" provienen de tratados y de reglas constitucionales superiores que regulan derechos humanos; no comprometen el diseño del gobierno local; te refieren específicamente a la materia; no son normas de recomendación; y están más que enraizadas en las luchas seculares por la extensión del sufragio (es decir, nacen de la forma republicana de gobierno y pretender reforzar el principio de la soberanía popular), de todo lo cual resulta que se trata de un caso que puede ser resuelto por este tribunal, que no conmueve ni violenta la sistemática constitucional local (en especial nada que modifique la parte orgánica de la Constitución), ni necesariamente demanda una reforma legislativa, al tratarse de derechos reconocidos por normas de jerarquía superior", reza un tramo de los considerandos que aparecen en el documento que firmaron el Presidente del Tribunal -y de la Corte Suprema- Dr. Daniel Erbetta, los vocales Armando Luis Drago y Alfredo Ivaldi Artacho y el secretario electoral de la provincia Pablo Ayala.

"Una ley que asegure mayor grado de legitimidad"

El Gobierno provincial presentó en reiteradas ocasiones proyectos ante la Legislatura para que se avance en la sanción de una Ley de Voto Jóven. En esa ocasión, desde la Casa Gris se celebró y valoró la habilitación que otorgó el Tribunal Electoral, aunque se insiste con la "necesidad de una ley que asegure mayor grado de legitimidad".

Es un derecho que debe garantizar la participación generacional, imprescindible para trabajar de manera colectiva y coordinada en pos de construir propuestas que contengan las demandas de todos y todas, que nos permitan crecer y proyectar nuestra vida en la provincia de Santa Fe. pic.twitter.com/7jZgpFLxnm — Mili Monserrat ⭐️⭐️⭐️ (@milimonseok) May 17, 2023

Milagros Monserrat, coordinadora de ATR Juventudes, ponderó que "en estas elecciones el VOTO JOVEN dejará de ser un anhelo y será una realidad, después de 10 años, las y los jóvenes santafesinos de 16 y 17 años van a poder votar".

"Por este nuevo derecho, trabajamos y nos organizamos con centros de estudiantes secundarios, demanda que tuvo eco en el proyecto que impulsó nuestro Gobernador @omarperotti por primera vez en agosto de 2021. cuyo tratamiento nunca sucedió en sesiones ordinarias ni extraordinarias. Por lo que se presentó nuevamente el viernes de la semana pasada y aún es una deuda pendiente de la Legislatura de nuestra provincia con las juventudes santafesinas", agregó la funcionaria.

"No es necesaria una reforma constitucional"

Al respecto, sostuvo que "la ampliación de la base electoral y de la participación juvenil son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Por eso debemos contar con una ley debatida y sancionada por ambas cámaras legislativas, vía institucional que asegura un mayor grado de legitimidad y certezas no sólo para el proceso electoral de este año sino para todos los futuros. Como planteamos desde el principio: no es necesaria una reforma constitucional. Es una pena que las y los legisladores santafesinos pierdan la oportunidad de ser protagonistas de esta ampliación de derechos".

"Por último, nos preocupa que la resolución del tribunal electoral se de con el proceso ya abierto, y queremos resaltar lo que siempre planteó nuestro Gobernador: el voto joven no debe ser un planteo electoralista que pueda ser aprovechado partidariamente, es un derecho que debe garantizar la participación generacional, imprescindible para trabajar de manera colectiva y coordinada en pos de construir propuestas que contengan las demandas de todos y todas, que nos permitan crecer y proyectar nuestra vida en la provincia de Santa Fe", finalizó Monserrat.