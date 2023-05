Víctor Reviglio: "En política hace falta grandeza y consenso"

El ex gobernador y referente del Partido Justicialista, Víctor Reviglio, se expresó sobre la situación política actual y afirmó que hace falta "grandeza" y "consenso".

"Estos días hemos vivido lo que las personas que están en la política hacen en cada cierre de lista. Bienvenido sea, porque significa que funciona la democracia y desde hace 40 años es una realidad. Las vicisitudes son propias de lo que significa un cierre de listas con las expectativas que se crean aquellos referentes que pretenden estar en las mismas".

Interna del PJ santafesino

"Hubo un hecho que no se había dado en otras oportunidades, primero por llegar a una suerte de acuerdo cerca del cierre, entre uno de los candidatos Lewandowski y Omar Perotti. En buenahora ese acuerdo, porque hubo una presión de parte de las bases de la política, los intendentes y presidentes de comuna para que eso ocurriera", detalló.

"Tenemos que decirlo igual, no es el único, está Bussato, Toniolli, Cleri... Lo más importante es la legitimación de una candidatura. Eso se logra a través del voto de los afiliados y también el resto de las personas con las PASO. El tema de que se haya bajado Mirabella es una cuestión que dependió de él y de Perotti. Yo personalmente no creo que haya estado bien, lo digo sinceramente. Aquí nadie tiene que bajar a nadie, es la pura verdad o la realidad", señaló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Necesidad de consenso

Para el entrevistado, estamos viviendo un momento muy especial desde el punto de vista política, social, económico y sobre todo cultural. "El argentino tiene un perfil refractario a otros lugares, como Europa, donde están más disciplinados. No nos gusta serlo y así pagamos las consecuencias".

Así, se vive en el "sube y y baja". Mientras intentan ponerse de acuerdo en el plano político, el tema económico no se va a ordenar.

"Hay una palabra muy importante que dejó de existir, que es la grandeza. Esto es fundamental en al discusión, es normal que se piense diferente y se opine de otra manera, pero hay que consensuar. Hay que armonizar el discenso, aceptar la opinión ajena y entre unos y otros buscar el bien común que hace al interés del conjunto. Eso falta en la provincia, en el país y en Latinoamérica", replicó.

Por último, se refirió a la carta realizada por Cristina Fernández de Kirchner y destacó: "CFK dice que no va a ser la mascota de nadie, una ironía, que expresa el momento por el cual está pasando el país. El problema es de la democracia, la quiebra del pacto democrático. Vale la pena analizarlo de manera profunda. El peronismo tendrá que ir a las PASO, sería algo que no lo va a ayudar sin lugar a dudas".

