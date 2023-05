Presión tributaria, la carga invisible sobre la economía argentina

La situación económica del país pende de un hilo con los índices de inflación, los bajos salarios y las dificultades que afectan a la gran mayoría de la población. Uno de los mayores problemas y que parece ser invisible es la enorme carga fiscal que pesa sobre cada producto que se compra y cada trámite que se realiza.

Al respecto, Matías Olivero Vila, integrante de la ONG Lógica, explicó que en Argentina se pagan más de 165 tributos, que incluyen todos los pagos obligatorios al Estado en sus tres niveles y en sus distintas formas, impuestos, tasas y contribuciones.

"Pero los 165 tributos pueden pesar un gramo cada uno, no nos determina como el país más gravoso. Pero hay otras formas de llegar a esa conclusión. El Banco Mundial tiene una investigación que se llama Doing Business, y les dice a los 192 países que traigan los datos. Argentina es prácticamente el último en lo que es la presión fiscal en la economía formal, es decir uno de los que más tiene", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"En Argentina vuelve el número 106 por ciento, que quiere decir que no alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Pero no es que en Argentina las pymes pierden plata, sino que tienen que subir el precio del producto, meten todos los impuestos adentro. Estos son los que al final de la cadena terminan afrontando los 47 millones, incluyendo los que están bajo la línea de pobreza".

Esto se traduce en 42 por ciento de impuestos en el precio final de los alimentos, 48 por ciento en las bebidas, 50,3 por ciento en la ropa, 66 en el caso de los celulares, entre otros indicadores, medidos por diferentes organizaciones.

"En otras palabras, vos compras una remera para vos y compras una remera al estado. El sistema del gasto público que estamos teniendo, que se duplicó en los últimos 20 años, lo terminamos pagando, afrontando, con los impuestos más altos del mundo y la tercera inflación más alta del mundo. Y no es suficiente, la inflación sigue pero los impuestos no se pueden tocar más porque tenemos un 47 por ciento o más de evasión, el peso es tan grande que no se puede", apuntó.

"No se puede porque de facto ocurre, la gente se pasa a la informalidad pero no por mala, porque sino quedas sin nada. Está mal evadir, sí decimos los contadores, pero los economistas nos miran de reojo porque es una reacción natural. Hay otra cuestión que tiene que ver con los titulares de hoy, y es que hay un reconocimiento del Estado a los impuestos más altos del mundo: cada dos años y 9 meses sale una amnistía fiscal o moratoria fiscal o facilidades de pago, tres formas que tienen un descuento muy importante y te podes regularizar pagando mucho menos".

Por último, Olivero Vila expresó que "Tenemos que transparentar esta situación, llevar los impuestos a un nivel lógico para que la evasión baje. Así mucha gente vuelve a la formalidad y no se afecta la recaudación. Lo fundamental es que solamente cuando la gente se involucra los procesos y los cambios profundos ocurren. Discusiones sociales y familiares, cambiar la consciencia de la sociedad para que sea recibido por lo político".

Escuchar también audio completo: