El Frente de la Esperanza se lanza en la provincia junto a Claudia Giaccone

El Frente de la Esperanza se lanzó este 2023 a la competencia electoral provincial, luego de una experiencia al interior del Concejo Municipal de Rosario con Ariel Cozzoni como edil. El espacio no es nuevo, pero sí sus intenciones de ampliar el horizonte de intervención.

"El Frente de la Esperanza es partido político del que obtuvimos la personería el año pasado. Hemos decidido participar a nivel provincial", comentó Ariel Sclafani, quien también es uno de los directores de la Liga Profesional de Fútbol.

Entre los cuadros que integran las listas, se encuentra Claudia Giaccone, quién encabezará la lista a diputados provinciales. En los últimos años, desarrolló una gran actividad en la secretaría de Deportes. Por supuesto, Ariel Cozzoni, quien es presidente de la Comisión de Deporte del Concejo de Rosario y que irá por renovar su banca.

"Alguien dijo alguna vez que la política es una cosa muy seria para que lo manejen sólo los políticos, todo el mundo tiene que participar de la política. Es falso creer que esto es para un círculo o profesionales, al política es el bien común y todos tenemos una voz para solucionar los problemas que tenemos", apuntó el entrevistado.

"Sin entrar en polémicas, hay una situación extremadamente difícil la que se está viviendo, desde lo económico y lo social. Hay que prestar atención, hay que hacer un parate con la seguridad, con la inflación... ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Si no tomamos las riendas puede ser peor. Hoy un trabajador no puede darse el lujo de comer un asado un domingo, y si el peronismo no puede garantizar eso deberá replantearse muchas cosas. Es un momento muy particular el que vivimos, no hay que hablar mal de nadie, hay que retomar el viejo axioma de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, pensar en la patria, ponerse de acuerdo en algunos puntos para salir adelante", detalló como planteo general.

A su vez, afirmó que percibe un "ánimo muy complicado", y una sensación anti política, anti partidista. "Está todo descreído, pero son los instrumentos constitucionales los que hay que revitalizar. Esto se hace con buenos dirigentes".