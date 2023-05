Mar Tarrés apuntó sin filtro contra Pampita y se defendió de las acusaciones de la modelo

Mar Tarrés borró el posteo donde publicó el chat privado que tuvo con Carolina Pampita Ardohain, quien se negó a firmar "por un hospital público veterinario". La conductora la destruyó, la influencer reculó pero antes le dedicó un tremendo mensaje.

"Si no te estas peleando, te están gorreando".

Antes de borrar la publicación, Mar le dejó una respuesta más pesada de las que le había dado. "Pampita, si buscara fama me hubiera quedado a vivir en Buenos Aires, como hacés vos que vivís de quilombos y así te hiciste famosa. Yo no, yo decidí alejarme del medio por mi salud mental aún teniendo oportunidades de trabajo allá y me volví a vivir a Córdoba en medio de la paz y la tranquilidad", empezó la influencer recordada por sus constantes cruces en La Academia 2001 (El Trece).

"No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos si no te están gorreando, te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando. Si te hubiera ofrecido cinco mil dólares quizás firmabas", concluyó para luego borrar todo.

¿Qué pasó entre Mar Tarrés y Pampita?

En la conversación a través de mensaje directo de Instagram, se puede ver como Tarrés le pide a la conductora que la ayude con una firma: "Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya", ante lo cual Pampita respondió de forma concisa: "Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!".

Sin embargo, Mar decidió publicar en su feed la captura de la conversación y junto a ella un largo texto contra la presentadora y todos aquellos que se negaron a prestarle una ayuda: "Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!".

Al ver que su chat privado quedó al alcance de todos, Pampita disparó sin filtros contra Mar en su publicación: "¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa". La influencer respondió sin filtros: "Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar".

Sin embargo, al ver que la mayoría de los comentarios eran a favor de Pampita, Mar apuntó contra sus detractores en otro comentario: "Es increíble que sea más importante defender a una famosa que a millones de animales sufriendo. ¡Son la peor especie!". Luego de dos horas, la influencer eliminó el post.

Fuente: Exitoina