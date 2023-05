¿Cómo será la industria del juego en un futuro?

La industria del juego se ha convertido en un gran ejemplo de evolución e innovación en los últimos años. Uno de los principales atributos que la caracterizan es el atrevimiento y su gran relación con las tecnologías pioneras, algo que hace que sea un gran campo de pruebas para aquellos avances que se van presentando en el tiempo. Por ese motivo, a lo largo de este artículo repasaremos la dirección que, según los expertos, debería tomar este sector a corto y largo plazo.

Para hacerlo, nos fijaremos en diferentes formas de entretenimiento que podrían entrar dentro de la etiqueta general de juego. Más allá de los ya clásicos videojuegos para consolas, también pondremos el foco en las aplicaciones para celulares inteligentes y las plataformas especializadas en prácticas como podría ser el caso del poker online. Todas ellas beben de la innovación y de las tecnologías más punteras para proponer nuevas experiencias diferentes a sus usuarios.

Una oferta cada vez más completa

Independientemente del tipo de juego al que hagamos referencia, cabe destacar que el presente y futuro de la industria pasa por la gran oferta en el catálogo. Ejemplo de ello son los muchos títulos que podemos escoger en las tiendas virtuales o las numerosas modalidades y opciones que se permiten en portales dedicados a una actividad concreta. Y es que el mundo virtual está lleno de nichos de mercado y nunca antes se había tenido la oportunidad como hasta ahora de tratar de alcanzar a todo el mundo.

Por si fuera poco, dentro de los juegos también se permiten más tipos de actividades diferentes a los internautas, haciéndolos partícipes. En el mundo de los videojuegos, eso se empieza a ver en varios aspectos: el jugador ya no debe seguir solamente el hilo de la historia que han ido creando los productores, sino que puede salir del guion previsto y desarrollar otro tipo de prácticas distintas a la principal. Esto es una pequeña demostración de lo que los expertos esperan en los próximos tiempos: experiencias personalizadas y dotadas de libertad.

A todo esto, cabe mencionar que se ha seguido trabajando más que nunca en materia de comunicación. En la era de la información en la que vivimos, esto no puede descuidarse en absoluto. Por ese motivo, y sirviendo de modelo, en plataformas especializadas podemos encontrar explicaciones de suma importancia para el desarrollo de la partida como los diferentes valores y las principales manos de poker en el caso concreto de este deporte mental o en qué constan las principales modalidades. No estar informado ya no es una excusa.

Siguiendo el hilo y sin abandonar el apartado comunicativo, la interacción con la práctica que se está realizando y con los demás usuarios que nos acompañan es un aspecto que está evolucionando cada vez más. Para combatir la soledad que en ocasiones generan las pantallas, ya se cuenta con más posibilidades que hacen que el jugador se sienta acompañado y pueda tener relación con el entorno. Un ejemplo actual de ello son los chats o las llamadas en partidas de cualquiera de los tipos de juegos mencionados.

A por una experiencia más integradora

Uno de los aspectos que se puede observar que están tratando de mejorar las productoras de este tipo de entretenimiento es en la propuesta de hacer experiencias más integradoras para el usuario. Más allá de la interacción, se busca que, sin desplazarse del hogar, el usuario sienta que es partícipe de ese mundo virtual y que todo está totalmente integrado. Ya se pueden ver avances de este tipo en el mercado, aunque todavía deben ser consolidados, como en el caso de la realidad virtual y la creación de experiencias inmersivas.

Y terminamos con algo que a día de hoy es toda una incógnita de futuro y que cabe ver qué recorrido tendrá finalmente: el mediático metaverso. Este mundo virtual inmersivo y multisensorial también prevé actividades de entretenimiento de todo tipo. Así pues, se espera que el apartado del juego tenga un papel fundamental en el desarrollo de esta nueva tecnología y que, aparte de realizar tareas recurrentes y propias del mundo físico, quepa la posibilidad de disputar una partida de nuestro juego favorito junto a otros avatares.