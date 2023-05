Central confirmó la lesión de Carlos Quintana

Después del triunfo de Rosario Central sobre Defensa y Justicia, el equipo ganador perdió a una pieza importante en el fondo. Este domingo se confirmó que Carlos Quintana sufrió una lesión en el hombro y asoma como la primera baja para el debut por Copa Argentina ante Central Norte.

Tribuna de la cancha de Rosario Central

Pasados dos días desde la victoria en el Gigante de Arroyito, el cuerpo médico auriazul informó que el futbolista canalla tiene un problema en la articulación acromioclavicular derecha. Se trata de la molestia que derivó en su reemplazo durante el segundo tiempo del partido de la fecha 17 de la Liga Profesional 2023.

Según el parte oficial, Quintana tiene una lesión de grado uno en el hombro. Los especialistas de Rosario Central aclararon que “su evolución marcará su disponibilidad” para los próximos encuentros de la Academia.

El defensor de 35 años fue una de las figuras de la primera parte de la noche ante Defensa y Justicia, ya que empató el marcador minutos después del gol visitante. Más tarde, Juan Cruz Komar saltó a la cancha para ocupar su lugar en el minuto 22 del complemento.

A partir del diagnóstico, se espera que Quintana pase al menos una semana inactivo mientras se recupera. De esta forma, el entrenador Miguel Ángel Russo deberá rearmar la defensa y además aguarda la evolución de Francis Mac Allister, que también pidió el cambio por un golpe en la pierna derecha.

¿CÓMO LE FUE A CARLOS QUINTANA EN ROSARIO CENTRAL?

Incorporado a préstamo a fines del año pasado, Carlos Quintana fue el primer refuerzo canalla de la temporada 2023 y se convirtió de inmediato en una pieza clave del equipo. Hasta ahora sólo se había perdido un partido del torneo de Primera División.

El zaguero debutó con la camiseta auriazul en la primera fecha de la Liga Profesional 2023, cuando Rosario Central venció a Argentinos Juniors. Russo lo puso como titular y desde entonces se mantuvo en la formación con buen rendimiento.

Ausente por lesión ante Lanús, Quintana reapareció en la victoria del Canalla sobre Godoy Cruz. A partir de su llegada al club disputó 16 partidos y convirtió dos goles, uno de ellos de penal.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA ROSARIO CENTRAL?

32avos de final de la Copa Argentina: Rosario Central vs. Central Norte. Miércoles 24 de mayo a las 16 en el Estadio San Nicolás.

Liga Profesional 2023. Fecha 18: Banfield vs. Rosario Central. Lunes 29 de mayo a las 19 en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Liga Profesional 2023. Fecha 19: Rosario Central vs. Instituto de Córdoba. Sábado 3 de junio a las 19 en el Estadio Gigante de Arroyito.