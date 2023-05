Gianotti: "El municipio no colabora para tener un mejor servicio de taxi"

"No hay un trabajo de inteligencia, de prevención en los barrios de la ciudad, siempre queda la frazada corta para solucionar el problema de inseguridad. Ya murieron muchos compañeros y otros son víctimas de robos" dijo indignado, Horacio Gianotti, Secretario del Sindicato de peones de taxis en Agenda Rosario por Cadena Oh.

"Yo fui taxista nocturno, se agravó la situación de inseguridad en estos años, exigimos al municipio que ponga en vigencia la ordenanza para colocar el tabique divisorio en los autos para que estén protegidos los compañeros" indicó el gremialista.

"No hay acción, no hay prevención, Rosario tiene una cantidad reducida de policías para cuidar a la trabajadores"

Al ser consultado sobre la propuesta de evitar el pago en efectivo, explicó: "solicitamos que el cliente pueda pagar con tarjetas de débito, transferencias o código QR, eso va a evitar asaltos"

Gianotti evaluó la gestión al frente del sindicato: "desde que asumimos la conducción, nos tocó remar en dulce de leche, todos los días estamos solucionando problemas relacionado con la inseguridad"

"El municipio no colabora para tener un mejor servicio de taxi. Con respecto a Uber no soluciona el problema el problema de movilidad, además la empresa no está regulada, si ahora no hay control, imaginen si autorizan ese servicio" finalizó

Escuchar también la nota completa: