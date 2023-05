Julio Bárbaro: "Estamos tocando fondo pero tengo esperanza en que vamos a salir"

Julio Bárbaro, escritor y analista político, diálogo en Mañana Oh!, por Radio Cadena Oh!, acerca del panorama político actual en Argentina respecto al período electoral en curso.

"el Gobierno es de los peores que tuvimos en la historia y la oposición nos trae malos recuerdos"

"Estoy en un tren en el sur de Italia. Cada tanto nos cruzamos con algunos argentinos. 7, 8, 10 por día pasan. Todos los que me paran me hacen la misma pregunta, ¿hay salida?. Y yo creo que hoy no la vemos, el Gobierno es de los peores que tuvimos en la historia y la oposición nos trae malos recuerdos", relató.

En esa línea, agregó que no ve "diferencias entre Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Ninguna. Y tengo unos cuantos años de política, no hay dos pensamientos alternativos. Milei es un invento de un grupo de empresarios, que invirtieron en una gaseosa sin burbujas".

Además, reconoció que "la destrucción de la Argentina empieza en el 76, no antes, en el 76. Exactamente en el 76. Cuando hacen la ley de integridad financiera, rompen industrias, ponen bancos. Entonces, ahí hablamos de las deudas".

"Este país lo destruyeron Martínez de Oz y Cavallo, a medias"

"Cuándo cae Isabel (Perón) la deuda era 6.000 millones no había un solo subsidiado y no había ninguna inseguridad. O sea, ni deuda, ni inseguridad, ni subsidiados. Este país lo destruyeron Martínez de Oz y Cavallo, a medias. Después completa la obra el Turco Menem, y después hay coros de varias voces".

Por otro lado, Bárbaro expresó que se juega "para decirles que estamos tocando fondo y que vamos a salir y que tengo esperanza. A eso sí me juego".

"Tiene que haber grandeza y saber que el otro no es mi enemigo sino mi adversario", finalizó.

Escuchar también la nota completa: