Elías Soso: "El poder debe servir para mejorar la vida de la gente"

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Elías Soso, se mostró preocupado por la situación que atraviesa la ciudad de Rosario y cómo queda expuesta hacia afuera.

"Se nos está haciendo una fama multiplicada por dos, hay muchos países del mundo que tienen este problema, y en provincias y ciudades de este país. Acá se caracterizó las muertes y balaceras, y profundizó la desconfianza de algunos sectores, como el de la hotelería", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Pero digo, por qué le prestamos atención, parecería que hay una intencionalidad de dejar a la ciudad estancada, me duele. Por eso quiero mostrar lo bueno de la ciudad. Creció a pesar de todo, vienen muchas personas a estudiar también, de todos lados. Hay chicos de Rosario por todo el mundo, muy exitosos. El empleo de la provincia de Santa Fe creció más rápido que en otras regiones, la mayor cantidad de personal en porcentaje, que está en blanco es en Rosario. Hay rubros que necesitan personal y no lo tienen por falta de especialización. No está todo perdido", expuso.

"En la zona de Alberdi los negocios estamos trabajando, podríamos hacerlo más, pero no se nota la corriente de convocatorias y quiebras de épocas de recesión. Aprendimos a manejarnos hasta dentro de la pandemia, la ciudad se mantuvo de manera espectacular".

"Nos preocupa el tema de la sequía, porque tenemos una dependencia con ese sector. Eso debería ser parte de este programa nacional que impulsen los partidos. El objetivo no es ganar las elecciones ni calentar las bancas, no debería ser una utopía. El poder debe servir para mejorar la calidad de vida de la gente", dijo por último.

