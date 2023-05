Flor Vigna y Luciano Castro estarían separados y revelaron el motivo

Nancy Duré aseguró en Socios del Espectáculo que Flor Vigna y Luciano Castro están separados y dio a conocer los motivos por los que la pareja habría terminado su vínculo tras casi dos años juntos.

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra”, contó la panelista.

Luego, continuó: “Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban”.

“La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró al final Nancy.

Adrián Pallares reveló en Socios del Espectáculo por qué no habría sido buena la idea de que Flor Vigna se incorpore a la obra de teatro El Divorcio, donde está Luciano Castro.

“Desde el lado de la obra de teatro a ella la definieron como intensa y que había un alivio en que se fuera”, dijo el conductor y Nancy Duré agregó: “Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh”.

