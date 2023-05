Según los estudios, ¿desde cuándo se besan los humanos?

El acto de besar ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia. Es difícil determinar con precisión cuándo exactamente los humanos comenzaron a besarse, ya que no abundan los registros que daten de períodos tan antiguos.

Sin embargo, las primeras referencias del beso surgieron en Mesopotamia hace unos 4500 años. Algunos investigadores aseguran que ya se utilizaba con las mismas funciones que continúan hoy en día: como parte del sexo, como una forma de mostrar afecto y establecer vínculos sociales.

Pero además, En muchas culturas antiguas, el beso también se asociaba con rituales religiosos, como la transmisión de energía o la bendición divina. Es importante tener en cuenta que la práctica del beso variaba significativamente entre diferentes culturas y períodos históricos. Lo que se consideraba un beso en una cultura podía no serlo en otra, y las normas y significados asociados con el beso cambiaban con el tiempo.

¿Los textos sagrados mostraban referencias al beso?

En el libro The Science of Kissing (La ciencia del beso, no editado en español), la investigadora Sheril Kirshenbaum sitúa las primeras menciones al beso en los orígenes de la civilización hindú, en India, hace unos 3500 años.

Estos señalamientos iniciales en textos sagrados del hinduismo, como el Atharvaveda, no tienen una palabra específica que represente el acto de besar. En varias partes de esta obra se usa la expresión “oler con los labios”. Luego, en otra frase del manuscrito aparece la expresión “un joven señor de la casa lame repetidamente a la joven”. Aquí, escribe Kirshenbaum, “lamer puede referirse a una especie de beso o caricia”. En otro poema hindú, el Mahabharata, se habla del beso como el acto de juntar los labios.

Otro nuevo estudio, publicado en la revista Science, también concluyó que esta práctica estaba probablemente muy extendida incluso en la antigüedad.

Leer también: Flor Vigna y Luciano Castro estarían separados y revelaron el motivo

Los tipos de besos

Troels Pank Arboll, especialista en estudios del antiguo Oriente Próximo, dijo que él y su coautora, Sophie Lund Rasmussen, bióloga en la Universidad de Oxford, empezaron a examinar cómo la introducción de los besos en los labios como expresión romántica podía afectar la propagación de enfermedades.

Ambos descubrieron que los estudios más recientes citaban una fuente de India, fechada hacia mil 500 AC, como la primera referencia de "besos románticos-sexuales".

"Hay ejemplos claros que ilustran que besar estaba considerado como una parte corriente de la intimidad romántica en la antigüedad", afirmó el autor.

El estudio detalló que tanto los egipcios como los hindúes diferenciaban los "besos amistosos-parentales" y los "besos románticos-sexuales", algo que se realiza hasta el día de hoy.

Evolución y Cambios Culturales

A lo largo de la historia, las actitudes y prácticas relacionadas con el beso humano han experimentado cambios significativos. En algunos períodos, el beso fue objeto de prohibiciones y restricciones, considerado indecente o inapropiado según normas culturales y religiosas. Sin embargo, también hubo épocas en las que el beso fue celebrado y exaltado como un gesto de amor y pasión romántica.

Con el paso del tiempo, el beso se ha convertido en una manifestación común de afecto en muchas sociedades contemporáneas. Ha evolucionado para adaptarse a diversas culturas y contextos, adquiriendo diferentes formas y significados según la situación y la relación entre las personas involucradas.

El beso humano trasciende barreras culturales y temporales, y su significado puede variar ampliamente según el contexto y la interpretación cultural. Aunque la forma y el simbolismo del beso pueden cambiar a lo largo de la historia, su poder como expresión de amor, cariño y afecto perdura en la existencia humana.

Fuente: Ambito