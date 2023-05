Tomás Mondino trajo dos medallas del Sudamericano U20

El rafaelino Tomás Mondino interpretó un gran papel en Sudamericano U20 de Colombia y trajo dos medallas de bronce al país.

"Llegué ayer, fue un viaje largo. No pudimos conseguir la medalla de oro, pero estoy contento, pude correr cerca de mis mejores marcas y eso me pone feliz, porque salgo de una lesión en la rodilla", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Logró el bronce 200 mts llanos, con un excelente registro de 21”16 (dos centésimas del récord argentino, que él posee) cerró de esta manera su participación en el Campeonato Suramericano U20 de atletismo, realizado en Bogota, Colombia.

Sumó su segunda medalla de Bronce en la posta 4x100 disputada el día sábado al final de la jornada, logrando batir el récord argentino absoluto de la categoría U20, con un registro de 40”18. Sus integrantes fueron, los Hermanos Tomás y Lucas Villegas, Matias Castro y Tomás Mondino.

"Lo próximo para mí es el Grand Prix Internacional en Concepción del Uruguay y después me voy a España", dijo por último el entrevistado.

