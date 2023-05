Puerto fue sede del Congreso Provincial de Inspectores de Tránsito y Agentes de Fiscalización

Organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Puerto General San Martín fue sede del primer Congreso Provincial de Inspectores de Tránsito y Agentes de Fiscalización que se llevó adelante en el auditorio del Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho" con la asistencia de más de cuatrocientas participantes de la ciudad y de sesenta localidades del sur santafesino.

En el día de ayer, lo propio se realizó en la ciudad capital para agentes del centro norte santafesino. De acto de apertura y durante la jornada, participaron la Directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, y el Subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los concejales Maximiliano De Grandis y Sonia Grassano, y la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa.

Aymo, quien trabaja en la temática hace más de 30 años, explicó que "la ASVP tiene personal muy capacitado, profesional y comprometido con la seguridad vial, que son los encargados hoy de dar esta capacitación".

En el marco de su experiencia y trabajo junto a los "Padres de la Ruta", iniciativa realizada en conjunto por ciudadanos colaborando con las autoridades policiales y municipales en el control del nivel de alcoholemia de los conductores de automóviles y motocicletas, en particular durante los fines de semana y en los días que funcionan los clubes bailables, Aymo manifestó: "En el mundo, los seres humanos no somos buenos porque sí. Lo que hace que una legislación sea verdaderamente efectiva es que haya controles. Fue efectivo en material de concientización que apareciéramos los grupos de padres. Comprábamos los alcoholímetros porque el estado no controlaba. El Estado hoy controla, esta gestión provincial ha dado vuelta la historia de la seguridad vial en la provincia de Santa Fe".

En este sentido, afirmó que en 2022 "la policía vial de la provincia, junto a personal de municipios y comunas, hicimos 260 mil controles de alcohol, cuando las gestiones provinciales anteriores no llegaban a 20 mil".

En tanto, la Directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerrutti agradeció a la Municipalidad de Puerto General San Martín, en especial el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, la disponibilidad del espacio para realizar esta capacitación a los agentes de la región sur, quienes por la mañana abrieron la jornada con un panel sobre perspectivas de la seguridad vial vinculados a aspectos jurídicos y legales, y por la tarde, el debate se centró en la exposición de personal de Defensa Civil apuntado a capacitar en primeras actuaciones en un accidente de tránsito, y un montaje de operativos en el espacio a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

"Estamos en Puerto capacitando a inspectores y agentes de la zona centro sur de la provincia. Reunimos más de 400 inspectores de tránsito que se capacitaron en temas de seguridad vial, desde la parte jurídica, desde el rol del inspector de tránsito, desde la parte operativa, escuchando la disertación además de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y por la tarde personal de Defensa Civil expuso en primeras prácticas en accidentes viales, porque muchas veces son los que primeros que llegan al lugar", explicó Antonela Cerrutti.

La directora indicó que "la idea es actualizar normativas y conocimientos, y que el congreso sea un lugar de encuentro", y destacó el trabajo en conjunto de todos los estamentos públicos: "En materia de seguridad vial es importante que trabajemos juntos municipio, provincia, y nación, porque es tema muy complejo y es responsabilidad de todos".

Cerrutti afirmó que "los operativos se siguen intensificando, incorporando nuevas tecnologías en los controles, como alómetros y alcoholímetros y los recursos humanos cuidando la vida de todos". Asimismo, indicó que muchas veces la sociedad "agravia e insulta, tratándolos de recaudadores" a los agentes, sin embargo, lanzó datos estadísticos que ponen en superficie los buenos resultados de su tarea en la provincia: "En 2022 sólo el 12 por ciento de vehículos fiscalizados en la provincia de Santa Fe, en el marco de 45 mil vehículos por mes que fiscalizamos, se llevaron un acta de infracción. Esto es, que más del 80 por ciento circula en buenas condiciones", dijo.

"Es importante que se cumplan las normativas, que se cumplan las velocidades máximas, el uso del cinturón de seguridad o el casco, porque la seguridad vial es responsabilidad de todos. De nada sirve el trabajo particular, tenemos que estar unidos en este tema, con apoyo de las familias, los grupos sociales, trabajando con inspectores,policía de seguridad vial, las escuelas, los clubes, todos para abordar la seguridad vial en todos los aspectos", manifestó Cerrutti.