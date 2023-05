Gabriel Heinze: "Es un gran triunfo"

Newell's consiguió este miércoles ante Blooming de Bolivia una victoria muy valiosa en su camino en busca de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro en Santa Cruz de la Sierra, el técnico Gabriel Heinze expresó que lo que más le gustó fue que sus jugadores "no perdieron las formas y tuvieron recompensa", aunque arrancaron perdiendo.

"Felicito a mis jugadores por cómo están haciendo las cosas, cómo intentan jugar, hoy lo que más me gustó después del gol recibido es que no perdieron las formas y tuvieron esa recompensa", declaró el DT en la rueda de prensa.

Además, valoró especialmente haber ganado en condición de visitante: "Es un gran triunfo, en las copas internacionales es muy difícil sacar un resultado positivo fuera de casa".

"Lo que más me gusta es cómo estos chicos defienden los colores, dan el máximo, a veces ganamos y a veces no, pero cómo intentan y defienden a la institución da gusto", agregó.

En relación al desgaste físico de una temporada con doble competencia, entre Sudamericana y Liga Profesional, apuntó: "Hasta dónde nos va a dar el tema físico, no lo sé. Vamos a dar todo hasta que no den más ellos, vamos a dar lo máximo y cuando no se pueda vamos a quedarnos tirados en la cancha".

Por último, deslizó que no piensa en los puntos que necesita Newell's para sellar su boleto a octavos. "No me planteo si clasifico o no clasifico, me planteo en preparar de la mejor forma posible el partido que viene", declaró.

Con info de Rosario3