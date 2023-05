Javkin: "No puede haber paz sin los niños dentro del aula"

En el marco de las celebraciones por el día patrio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, volvió a insistir en el reclamo de mayor presencia de fuerzas federales por parte del Gobierno Nacional. Específicamente, solicitó custodias armadas para patrullar las escuelas y protegerlas de las amenazas y balaceras que han sido recurrentes en las últimas semanas.

"Es inaceptable que un preso desde la cárcel determine si un niño puede asistir a la escuela o si un docente puede dar clases. Personas caminan y disparan contra una escuela que cuenta con custodia, y luego no hay persecución alguna. Amenazan una escuela, la investigación se demora y la escuela termina cerrando. No puede haber paz sin los niños dentro del aula, es inadmisible que atenten contra lo más sagrado de una república: la igualdad a través de la educación", expresó el intendente al inicio de su discurso.

Luego, hizo hincapié en su pedido de militarizar la ciudad, especialmente las escuelas. "Hoy, en este día revolucionario, en este día de valientes donde aprendemos el verdadero sentido patrio en los actos escolares, quiero preguntar: ¿Dónde están las armas que deben protegernos? ¿Dónde más deberían estar sino custodiando las escuelas y el futuro de nuestros niños?".

Aseguró entonces que “esto se corta de raíz” y que desde el Ejecutivo municipal “sabemos levantarnos de las crisis, sabemos resistir con osadía cuando nos abandonan. Sabemos exigir lo que a Rosario le corresponde”.

Luego, instó a las fuerzas federales a actuar: "Vengan a Rosario, establezcan su presencia aquí con nosotros. No pueden hacer promesas que no cumplen. El dolor de nuestras familias no puede quedar sin oídos ni respuestas rápidas. En un día importante como hoy, en el que luchamos por la libertad, tal como nos convocó aquel mayo de 1810, y también hace 40 años cuando nos unimos para recuperar nuestra democracia".

Al ser consultado por la prensa sobre a quién iba dirigido específicamente su reclamo, el intendente dejó la respuesta abierta, aunque claramente se trata de un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas más firmes.