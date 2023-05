Vecinos de barrio Guadalupe se concentrarán para pedir seguridad

Este miércoles se cometió el homicidio número 30 de la ciudad de Santa Fe. Marcelo Daniel Arancibia Gutiérrez de 51 años, fue asesinado de una puñalada en la pierna que le causó una grave herida en la arteria femoral, provocando un sangrado mortal.

La Red de Vecinales convocó a familiares, amigos, vecinos, comerciantes, a manifestarse este viernes 4 y media en Javier de la Rosa y Lavalle repudiando el hecho.

"Estamos muy dolidos, en menos de dos meses en que mataran al comerciante Baños en la zona de barrio Belgrano, donde nosotros estuvimos presentes y nos solidarizamos. Ahora otra vez acontece lo mismo en Guadalupe", señaló la Dra. Susana Spizzamiglio de la Red de Vecinales.

"Evidentemente alguna cosa está fallando, se estaba trabajando bastante bien con la red de vecinales de Guadalupe, con el comisario de la seccional 8° y el ministerio de Seguridad, se hizo un resguardo importante en barrio Dorrego y las zonas aledañas. Tenemos esta situación donde se venía denunciando que había un relajamiento en la zona, ahora se produce este hecho que nos vuelve a golpear".

Para la entrevistada, estas situaciones son golpes que desalientan. "Genera dolor, se trata de otra vida más que se pierde como tantas otras en la provincia. Las cuestiones de violencia parecen no sanjarse nunca. Seguridad es hablar de las consecuencias cuando ya el delito se produjo, y evidentemente se necesita un entramado más pensado y gestionado por el Estado, sea del gobierno que sea, para poder alcanzar una estabilidad en este correr delictivo", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La concentración será en forma respetuosa y solidaria con familiares y vecinos, pero el objetivo es demostrar el repudio ante este tipo de situaciones.

"El Estado debería estar más presente, no sólo el Estado que está hoy. Es una seguidilla de falta de políticas públicas. Realmente es muy preocupante, no es un tema sólo de seguridad. Estamos hablando de las consecuencias y no de las causas. Hicimos un pedido de convocatoria a todos los partidos políticos para que se pongan a trabajar en una gestión firme, responsable y concreta con una mirada al futuro", dijo por último.

Escuchar también audio completo: