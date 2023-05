Educación superior: ingresaron 3.012 alumnos en Rafaela en 2023

Los ingresantes en las 11 instituciones universitarias y terciarias, públicas y privadas, que funcionan en Rafaela, fueron 3.012 estudiantes, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al 2022 (2.910), según un relevamiento realizado por el cronista Emilio Grande (h.).

De los ingresantes, el 25% es de localidades del departamento Castellanos, de otros lugares de la región y del exterior. En 2021 hubo 2.351 ingresantes (creció un 28% en 2 años), en 2020 fueron 3.101 (un 3% menos que hace 3 años), en 2019 hubo 2.482 (un 21% más en 4 años), en 2018 hubo 2.088 (un 44% más en 5 años) y en 2013 empezaron 1.492 estudiantes (creció un 102% en 10 años).

En esta oportunidad, no todas las universidades crecieron: la UNRAF tuvo 1.432 en 2022 y bajó a 1.198 en 2023 (-16%), el Instituto Nº 2 de 488 a 477 (-2%), la UTN de 314 a 386 (+23%), el ITEC de 143 a 197 (+38%), la UNL de 84 a 102 (+21%), con la gratuidad de la enseñanza frente a las universidades privadas con aranceles mensuales entre 37.000 y 47.000 pesos (más la matrícula anual); en la UCSE de 219 en 2022 a 248 en 2023 (+13%), la UCES de 158 a 151 (-4%) y la UCSF de 18 a 27 (+50%), la Siglo 21 de 54 a 76 (+41%).

En cuanto a los matriculados, se registró un crecimiento del 2% en un año: 8.940 cuando en 2022 había 8.735. En 2013 la matrícula era de 5.231 alumnos, con un crecimiento del 71% en 10 años.

Este menor aumento de la matrícula está en relación al preocupante nivel de deserción (a la matrícula del año anterior se le suma los ingresantes de este año y se le resta los egresados), que se viene registrándose en todas las casas de estudios analizadas en los últimos años. La UNRAF tuvo 1.120 educandos, la UTN 416, el Instituto Nº 2 396, la UCES 142, el ITEC 132, la UCSE 126, la UCSF 38, la UNL no tuvo y la única que creció fue la Siglo 21 con 103. El total de deserción en un año fue de 2.295 alumnos con un aumento del 3% respecto a 2022 (2.230). Es un problema que se registra no solamente en Rafaela sino también en otras universidades del país.

Al respecto, Edgardo Allochis (ex decano de la UCSE DAR durante 16 años) opinó que “son datos concretos y verdaderos. La realidad difiere entre lo público y lo privado; la diferencia está en la gratuidad, al tener acceso a una institución gratuita el joven lo intenta y si después no puede seguir estudiando o se da cuenta que no es su vocación suele dejar y se da mayoritariamente en el primer año de la carrera. En las de gestión privada, la deserción es menor porque al pagar una cuota lleva a que el estudiante lo piense más profundamente”.

Con el paso de los años Rafaela se consolidó en un polo universitario con una oferta educativa heterogénea con más de 80 carreras terciarias y universitarias entre públicas y privadas, faltando Medicina y Odontología. Se ofrecen algunos postgrados y uno de los desafíos es ampliar esta oferta.

La mayoría de las casas de estudios integra el Consejo Universitario de Rafaela con la participación del Municipio, fijándose las políticas públicas de la educación superior y la oferta se muestra en la Expo Carreras (este año prevista para el 8 de junio en el Viejo Mercado) para que los alumnos avanzados del secundario elijan su futuro. No integran el CUR la UNL, la Siglo 21 y las escuelas de Enfermería y Policía.

A continuación se detalla la cantidad de ingresantes, el porcentaje de afuera, el total de matriculados y egresados.

* UTN: la cantidad de ingresantes este año fueron 386 de los cuales el 35% es de afuera. Los egresados en 2022 fueron 51. La cantidad de matriculados en 2023 es de 1.045.

* ISP Nº 2: 477 fueron los alumnos que ingresaron en 2023 de los cuales el 29% es de otras localidades. Hubo 106 egresados el año pasado. El total de matriculados asciende a 1.498.

* UCSF: los ingresantes fueron 27 de los cuales el 15% proviene de afuera. Los egresados en 2022 fueron 9. En este momento la matrícula es de 81.

* UCSE DAR: los ingresantes en 2023 fueron 248 (26% es de otros lugares). Durante 2022 egresaron 101 profesionales. Actualmente existen 1.032 alumnos matriculados.

* ITEC: la cantidad de ingresantes fue de 197, de los cuales el 11% es de afuera. Los egresados en 2022 fueron 34. Actualmente, la matrícula asciende a 392 educandos.

* UCES: la cantidad de ingresantes en primer año en 2023 fue de 151 de los cuales el 44% es de afuera. El total de matriculados es de 671. Los egresados en 2022 fueron 66.

* UNRAF: este año ingresaron 1.198 alumnos (el 45% es de afuera) en 19 carreras. El total de matriculados asciende a 2.791. Los egresados en 2022 fueron 137.

* UNL: los ingresantes en la sede Rafaela-Sunchales fueron 102. En 2022 se recibieron 6 alumnos. La matrícula actual es de 932 alumnos. No están contabilizados los que estudian en Santa Fe y Esperanza, y los que cursan carreras a distancia.

* Escuela de Enfermería: en 2023 hubo 40 ingresantes de los cuales el 25% es de afuera. En 2022 egresaron 48 alumnos. La matrícula es de 40 educandos.

* Siglo 21 CAU: los ingresantes fueron 76 de los cuales el 22% es de otras localidades. El total de la matrícula es de 260. Los egresados en 2022 fueron 42.

* Escuela de Policía: cursan 88 alumnos en 2do. año e ingresaron a cursar 1er. año 110 alumnos, con un 10% de localidades del departamento Castellanos. El total de la matrícula asciende a 198. Hasta ahora no hubo egresados.