Vallejos: "Sigamos aprendiendo, creciendo y trabajando con pasión para construir un futuro brillante"

Reconquista conmemoró el 213° aniversario de la Revolución de Mayo, en homenaje a la conformación del Primer Gobierno Patrio, que alumbró la idea de ser libres, soberanos y artífices de nuestro propio destino, en lo que marcó el inicio del proceso hacia la posterior independencia.

En la mañana del jueves 25 de Mayo, en Plaza Central el acto oficial estuvo encabezado por el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, con la presencia de: Jefe de la III Brigada Aérea, Comodoro Walter Olmedo; Sub Oficial Mayor, José Blanes; Diputada Nacional, CPN. Laura Carolina Castets; Presidente del Concejo Municipal, Gustavo López; Concejales de distintos bloques; Intendente Mandato Cumplido, Dr. Carlos Alberto Fabrissin; Juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Dr. Mauricio Sánchez; Secretarios y Subsecretarios del Gabinete Municipal; Prefectura Naval Argentina, Pref. Marcelo Cardozo; Jefe de la Banda Militar Pucará, 1° Tte. Fabio Vega; Gendarmería Nacional – Departamento Vial, Jefe 2° Comandante Diego Bargas y 1° Alferez Marcelo Flores; Unidad IX de Policía, Sub Director Darío Lacuadra; Policía Federal; Guardia Rural Los Pumas; Bomberos Voluntarios, Of. Principal Manuel Machuca; Centro de Ex – Combatientes de Malvinas; Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas; Agrupación 2 de Abril; Veteranos de Guerra de Malvinas; Círculo Sub Oficiales; Subsecretario en Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti; Subsecretaria de Fortalecimiento Territorial en Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, Soledad Zalazar; Región II de Educación, Prof. Roberto Lorenzini; Región de Salud, Dra. Leira Mansur; Dir. Hospital Reconquista, Dr. Juan Carlos Zanuttini; ANSES UDAI Reconquista, Favio Martínez; Asociación para el Desarrollo Regional, Flavia Franco; Sociedad Rural Reconquista; establecimientos educativos, culturales, deportivos, medios de comunicación, vecinos y vecinas.

La ceremonia comenzó con la emotiva entonación, por parte de todos los presentes, del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar “Pucará” de la III Brigada Aérea.

Este año, el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos designó a los alumnos del Centro Municipal de Capacitación en Oficios para brindar el discurso oficial, y en representación de los mismos las palabras alusivas estuvieron a cargo del estudiante Julio Lesmo, quien recordó que “hoy celebramos un día de gran significado para nuestra historia: el 25 de mayo de 1810. Hace más de dos siglos, valientes hombres y mujeres decidieron luchar por la libertad y la independencia de nuestra Nación, marcando el comienzo de un camino hacia un futuro mejor. Como joven que se está capacitando en un oficio, entiendo la importancia de la determinación y la dedicación para alcanzar nuestros objetivos. En aquel entonces, nuestros patriotas también enfrentaron desafíos, pero no se rindieron y perseveraron en su lucha por un país más justo”.

Remarcó que "hoy en día, nosotros también enfrentamos desafíos en un mundo cambiante. La tecnología avanza rápidamente, y es fundamental mantenernos actualizados y preparados para las demandas del mercado laboral. Al igual que aquellos patriotas, debemos ser valientes y aprovechar las oportunidades que se nos presentan".

"En este 25 de mayo -agregó Lesmo-, quiero enfatizar la importancia de la educación y la capacitación. Estoy convencido de que el aprendizaje constante y la adquisición de habilidades son clave para un futuro exitoso, es por esto que agradecemos tener nuestro Centro Municipal de Capacitaciones en Oficios, que nos está preparando para el mundo laboral al que debemos insertarnos, donde cada persona, cada ser humano se dignifica con el trabajo", afirmó en nombre de los estudiantes del Centro.

Y señaló que “la solidaridad, el respeto y la justicia”, valores que guiaron a nuestros próceres, “deben estar presentes en nuestro día a día. Trabajemos juntos para construir una sociedad inclusiva, donde todos tengan igualdad de oportunidades y sean valorados por sus habilidades y esfuerzos. En este camino, no debemos olvidar la importancia de cuidar nuestro entorno. Como futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de ser conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. Trabajemos en armonía con la naturaleza y busquemos soluciones sostenibles en nuestro quehacer diario", afirmó.

Por último, el joven estudiante subrayó que este 25 de mayo "renuevo mi compromiso con mi oficio y con mi país. Sigamos aprendiendo, creciendo y trabajando con pasión para construir un futuro brillante. Unidos, los jóvenes capacitándonos en nuestros oficios, podemos marcar la diferencia y ser parte del progreso de nuestra querida Argentina. ¡Feliz 25 de mayo! ¡Viva la Patria!"

En el aniversario del acontecimiento clave para nuestra historia, identidad y cultura, el acto oficial culminó con la presentación de un número artístico a cargo del taller de danzas folklóricas municipal “De Allá I´Te”, que deleitaron a los presentes con su puesta en escena.