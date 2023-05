Miguel Torrén despidió a su cuarto hermano asesinado

El futbolista Miguel Torrén, ex Newell's, se expresó este domingo en redes sociales para despedir con un emotivo mensaje a su hermano José Sixto Torrén, asesinado a balazos el sábado a la noche en su vivienda de la zona oeste de Rosario.

El jugador nacido hace 34 años en Villa Constitución, actualmente en Buenos Aires, donde se desempeña profesionalmente en Argentinos Juniors, dijo que “todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era”, en relación a su última pérdida familiar.

"Hoy me toca despedir a mi gran hermano... Todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también", comenzó escribiendo Torrén en su texto homenaje en una historia de Instagram.

Emocionado por el hecho siguió: "Tenías virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía 'yo no pude, pero vos sí'. Yo soy feliz con eso".

Finalmente, Miguel Torrén, capitán del club del barrio porteño de La Paternal, concluyó: "Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos".

Por su parte, Argentinos Juniors también emitió un breve comunicado público en sus redes sociales. “Acompañamos a nuestro capitán, Miguel Torrén, y su familia en este duro y difícil momento, ante la pérdida de su hermano. QEPD”, manifestó el club.

José Sixto Torrén tenía 42 años y fue asesinado el sábado por la noche en la puerta de su casa, en 27 de Febrero al 7700, de varios impactos de bala.

La víctima se encontraba en su domicilio cuando, según precisaron fuentes policiales, dos sujetos llamaron a su puerta y le dispararon tras un breve intercambio verbal. Torrén recibió cinco disparos en el tórax que le provocaron orificios de salida por la espalda.

El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti. En el lugar del hecho, agentes de la AIC y de la División Científica Forense secuestraron 7 vainas servidas junto con 3 balas encamisadas.